İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun reklam Olay TV FETÖ bağlantısı ifşa oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana her defasında ihalelerde 'şeffaf olacağım' dese de durumun tam tersi olduğu koltukta oturduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Durum sadece bununla da kalmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye kadar ulaşan bağlantıları da her geçen gün bir bir ifşa oluyor. Gelin şimdi adım adım CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun reklam panolarının işletmesini yandaş firmaya vermesiyle başlayan ve FETÖ'ye uzanan ifşa sarmalına bakalım.



İşte Ekrem İmamoğlu'nun ifşa sarmalının adımları:



REKLAM PANOLARININ İŞLETMESİ İHALESİZ YANDAŞ FİRMAYA GİTTİ



İmamoğlu, İstanbul'da yönetimi ve mülkiyeti İBB'ye ait olan 100 reklam panosunun işletmesini Advertcity Reklam Ajansı isimli firmaya verdi. Bu şirket; BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ajans markası.



İHALENİN VERİLDİĞİ FİRMA YENİ KURULDU



3 yıllığına Advertcity Reklam Ajansı'na kiralanan üst geçitler için İBB ile ajans arasında Ağustos ayı itibarıyla sözleşme imzalandı. İBB'nin üst geçitlerindeki reklam alanları için Temmuz'un son haftasında yapılan ihalenin ardından sözleşme 5 Ağustos itibarıyla yapıldı.







İhale şartnamesinde 'İstekliler aşağıdaki iş kollarının tamamında ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.

1) Diijital Baskı veya Medya hizmetleri,

2) Basım ve Matbaa işleri,

3) Reklam, tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri,

4) Yolcu hizmetlerinde reklam ve tanıtım hizmetleri,

5) Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri'maddesi bulunmasına rağmen 2020 Şubat ayında kurulan şirketin bu şartları nasıl karşıladığı merak konusu.



İstanbul Ticaret Odası firma kuruluş sorgulama sayfasına göre İhalenin verildiği şirket olan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Murat Kapki ve Ahmet Köksal adına 23-27 Şubat 2020 aralığında kurulmuş.







DENEYİM SORU İŞARETİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale şartnamesinde ihaleye girecek şirketlerden en az 3 yıllık deneyim istenmesine rağmen üst geçit reklam ihalesinin BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne verilmesi akıllarda soru işaretlerine yol açtı.



REKLAM ŞİRKETİNİN ORTAKLARI KİM?



BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yakınlığı ile biliniyor. Şirketin bir diğer ortağı ise Ahmet Köksal. Ahmet Köksal ismi de haberimizin ilerleyen satılarında karşınıza tekrar çıkacak ve çok şaşıracaksınız.







REKLAM ŞİRKETİ VE OLAY TV BAĞLANTISI



Şimdi gelelim Advertcity Reklam Ajansı ile Olay TV'nin arasındaki bağlantıya. Reklam ajansının ortaklarından Ahmet Köksal'ın kardeşi Hüseyin Köksal, Cavit Çağlar'la birlikte Olay TV'yi finanse eden isim.



Ahmet Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan Trabzonlu iş adamı Hüseyin Köksal'ın kardeşi.



Hüseyin Köksal, Olay TV'nin kuruluşunda da Cavit Çağlar ile ortaktı. Çağlar, Olay TV'yi lisansı elinde olduğu için kapatınca, Hüseyin Köksal yeni bir lisans arayışı peşine düştü. Hâlihazırda yayın yapmayan binada 40-50 çalışanın parasını ödemeye devam ediyor.







İMAMOĞLU'NDAN BİR GARİP OLAY TV SAVUNMASI



İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'a Global TV'de verdiği röportajda âdeta Hüseyin Köksal ve Olay TV ile bağlantısını rasyonalleştirmeye ve sıradanlaştırmaya çalışmaktaydı. Hüseyin Köksal ile bu doğrudan ve dolaylı bağlantısının, Advertcity yoluyla Olay TV'yi fonladığının ortaya çıkacağını tabii ki biliyordu ve yayında ön almaya çalışıp 'Bizim belediye olarak görevimiz yayıncılığa da sahip çıkmaktır' gibi acayip laflar ediyordu. Anlattığı masala göre ne hikmetse Hüseyin Köksal da Olay TV'yi kurarken İmamoğlu'na gelmiş ve onun fikrini sormuş. İmamoğlu da 'Tarafsız, objektif yayıncılık yapın, başka bir şey istemem' demiş.







ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ YER: FETÖ BAĞLANTISI



İfşa sarmalının son halkası ise FETÖ bağlantısı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hayata geçirilen Advertcity adlı şirketin ortağı olan Murat Kapki'nin kardeşi Ferhat Kapki'nin de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarında çalıştığı anlaşıldı.







Ferhat Kapki'nin, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan FETÖ'ye ait Youngstown Horizon Bilim Akademisi'nde müdür olduğu tespit edildi. ABD'de FETÖ'nün kontrolü altında olduğu okuldan, milyon dolarlarca kaynak elde edildiği kaydedildi.