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Bayraktar TB2 kamyon arkası yazısı oldu!

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Türk SİHA'ları, Somali'de kamyon arkası yazısına dönüştü.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 16:49
Bayraktar TB2 kamyon arkası yazısı oldu!

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Suriye'de yürüttüğü operasyonlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) büyük avantajlar sağlayan SİHA'lar, Libya'daki iç karışıklıklarda seçilmiş hükümet güçlerine kolaylık sağlamış son olarak da ve Dağlık Karabağ'ı yıllar sonra geri almasında kilit rol oynamıştı.

Tüm bu başarılar dünya basınında geniş yankı bulurken, Ukrayna SİHA'lardan onlarca satın almış, İngiltere ise önümüzdeki günlerde Türkiye'nin kapısını çalacağını duyurmuştu.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de ise Bayraktar TB2 bir kamyonet şoförünün aracında yer aldı. Sosyal medyada yüzlerce beğeni alan paylaşımın beğenenleri arasında SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar da yer aldı.

İşte o paylaşım...


UkraynaİngiltereSomaliLibyaSuriye

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