Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında son dakika gelişmesi! İki dava birleştirildi

Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009'da düşen helikopterden GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, yaklaşık iki hafta önce iddianamesi kabul edilerek Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan "Soruşturmaya FETÖ müdahalesi" içerikli davayla birleştirildi.