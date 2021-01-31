Emniyetten CHP'li Mahmut Tanal ve BirGün Gazetesi'nin 'polis memurunun mobbing nedeniyle intihar etti' iddiasına yalanlama!

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP ve HDP yanlısı yayınlarıyla bilinen BirGün Gazetesi'nde yer alan '22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti' başlıklı haberin yalan olduğunu açıkladı.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazete ve bazı sosyal medya platformlarında, '22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti' başlıklı haberlerin yayımlandığı belirtildi.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurunun intiharının emniyet teşkilatını derinden üzdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



İDDİALAR ASILSIZDIR

'Acı olayın, iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliğinde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle polis memurunun geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, polis memuru, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliğinde görevli olup, meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz.'



BİRGÜN'ÜN YALAN HABERİ

BirGün Gazetesi yaptığı asılsız haberde '22 yaşındaki bir polis mobbing nedeniyle intihar etti, yayımladığı notta 'Cenazeme ne emniyet müdürü ne İçişleri Bakanı gelsin. Hepsinin vebali boynunadır' yazdı' iddiasında bulunmuştu.



CHP'Lİ TANAL, YALANI SOYAL MEDYADAN YAYDI

CHP'li Mahmut Tanal, '22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti' yalanını sosyal medya üzerinden yaydı.



Tanal mesajında, 'Emniyeti Müdürlüğüne bağlı koruma büro amirliklerinde çalışan personellerin çalışma koşulları 12/12 şeklindedir. Bu çalışma koşulları anayasa,uluslararası sözleşmelere,kanuna ve tüm pozitif hukuk düzenine aykırı olduğu gibi insani şartlarda çalışma hakkının ihlalidir. Koruma büro personelide bir insandır.İnsanca çalışma koşullarında yaşama hakkı vardır. Özellikle Beşiktaş koruma büro amirliğinde bize gelen bilgilere göre mobbing uygulandığı söylenmektedir.Bu sebeple İçişleri ve Emniyet Genel müdürlüğünü İnceleme yapmasını talep ediyorum.' iddiasında bulundu.



İÇİŞLERİ'NDEN YALANLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tanal'ın paylaşımına 'Bu büyük bir yalan! Polisimize katil diyenler şimdi yine polisimiz üzerinden fitne çıkarıyor' ifadelerini kullandı.