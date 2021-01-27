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HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndaki rezalet görüntülere 'Pes' dedirten savunma

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda içeriden terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, PKK'ya ait paçavralar, çok sayıda yasaklı materyal çıktı. Binanın 4 yıldır kaçak elektrik kullandığı da tespit edildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, skandal görüntüleri 'bu kadarına da pes' dedirten sözlerle savundu. Beştaş, "Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor" dedi.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:46
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndaki rezalet görüntülere 'Pes' dedirten savunma

Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu binada çok sayıda örgütsel döküman, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, PKK'ya ait paçavralar buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı, '23 Ocak 2021. Gece 23.30. Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs... Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez.' notunu düştü.

Konuya ilişkin Millet İttifakı'nın ağzını bıçak açmazken, konunun bir numaralı muhatabı HDP'den ilk açıklama geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın olayı açıklamak yerine, hedef şaşırtmaya yönelik sözleri, 'pes' dedirtti.

BEŞTAŞ: BİR KAŞIK SUDA FIRTINALAR KOPARILIYOR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt ve partimize yönelik saldırılarla ilgili yandaş kanallarda bolca propaganda var. Biz bu filmi her gün izliyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor ama temel amacın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siyasal şiddet çeteler eliyle uygulanıyor. En son Selçuk Özdağ, gazeteci Orhan Uğurlu ve diğer gazetecilere dönük saldırılar var. Türkiye'nin gözünün önünde bu saldırılar cereyan etti. Şimdi de partimize yönelik 'alışılageldik' saldırı kampanyası tek merkezden yönetiliyor. Bu, demokratik siyaseti engellemek, polis ve yargı eliyle kriminalize etmektir. Başka bir izahı yoktur. Muhalefeti kriminalize ederek partimiz şahsında aslında siyaset dışına itmeye çalışıyor. Bu yöntem başarıya ulaşamayacak.

Beştaş'ın terör örgütüne ait materyaller, posterler, dökümanlar ile ilgili tek kelime etmemesi 'pes' dedirtti. Binanın kaçak kullanılan elektriğine de tek satır bile olsa yorum yapılmadı.

Selçuk Özdağ

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