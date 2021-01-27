AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım CHP'nin yalanını açıkladı!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Erzincan 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, 19 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çıktıkları bu yolda ilk günün heyecan ve şevkiyle devam ettiklerini söyledi.



"AMANSIZ MÜCADELE ETTİK"



Ülkeyi kalkındırmak için sağlık, eğitim, ekonomi ve adalet başta olmak üzere tüm alanlarda dağlar gibi sorunları dağlar gibi hizmetlere dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bölücülere karşı amansız mücadele ettik. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüne karşı sadece vatan topraklarında değil, mavi vatanda değil, etrafımızdaki coğrafyada da bu mücadeleyi gerçekleştirdik." diye konuştu.



"SAĞLIĞA YAPILAN YATIRIMIN ÖNEMİNİ SALGINDA TÜM DÜNYA GÖRDÜ"



Yıldırım, ülkeyi kalkındırmak için birçok alanda çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, bu çabaların ve hizmetlerin sonucunda yapılan seçimlerde milletin AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a destek olduğunu anlattı.



Sağlık alanında yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, şöyle konuştu:



"'Sağlıkta dönüşüm', 'sağlıkta değişim' dedik, bunu anlamadılar. 'Şehir hastaneleri' dedik, 'kaynak israfı yapıyorsunuz, yandaşa peşkeş çekiyorsunuz' dediler. Ancak işte salgın döneminde sağlığa yapılan yatırım, sağlıkçılara yapılan yatırımın ne kadar iyi niyetli olduğunu, ne kadar işe yaradığını, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu bütün dünya gördü. Hiçbir zaman geçmişte olduğu gibi dış politikada kısık sesli olmadık. Büyük devletlerin arkasından söz söyleyen bir ülke olmadık. 'Bu coğrafyada yaşıyorsak, tarihi geçmişimizin bize yüklediği sorumluluk var' dedik. Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da ve en sonunda Azerbaycan'da 30 yıllık esareti sona erdiren Azeri kardeşlerimizin yanında olduk, her türlü desteği verdik."