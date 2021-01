Bayram Şenocak: Yenikapı'da israf edebiyatı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı

AK Parti İstanbul'da 6. hafta ilçe kongreleri Üsküdar ve Kadıköy İlçe Kongreleri'yle başladı. 'İnandığın Yolda Yürü' temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi.



Kongrelere; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.



'VALİLERİMİZE, KAYMAKAMLARIMIZA 'MİLİTAN' DİYECEK KADAR ALÇALDILAR'



Kongrede yaptığı konuşmada CHP'li Berhan Şimşek'in skandal açıklamalarını sert sözlerle eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 'Sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle faşist yüzünü bir kez daha ifşa eden CHP zihniyeti, şimdi de bu ülkenin valilerini, kaymakamlarını hedef alıyor. Bunlar, milletine ve devletine canı gönülden hizmet eden valilerimize, kaymakamlarımıza 'Militan' diyecek kadar alçaldılar. Geçtiğimiz günlerde de askerimize, polisimize benzer çirkefliklerde bulunmuşlardı. CHP zihniyetinin gerçek yüzü budur. Bu nedenle milletimiz, bu CHP zihniyetine iktidar yüzü göstermiyor. Muhalefet yapmak kötü bir şey değildir.



Edepli, ahlaklı ve katkı sağlayan bir anlayışla muhalefet yapmak hiç kötü bir şey değildir. Tabi, 'Türkiye'ye ahlaksız siyaseti getireceğiz' diyen bir Genel Başkan ile bunu başarmaları oldukça zor. Ancak ortak paydalar üzerinde muhakkak konuşabiliriz. Bizim ortak paydamız; vatanımızdır, bayrağımızdır, demokrasimizdir. Bu ortak paydaların aksine bir tutum ve anlayışa sahip olanlarla konuşacak hiçbir şeyimiz yoktur.' dedi.



ŞENOCAK: 'İSRAF DİYE GÖNDERDİKLERİ ARAÇLARI 3 KATINA GERİ KİRALADILAR'



CHP'li İBB Başkanı'nın yeni araç kiralama ihaleleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Şenocak, 'AK Partili ilçe belediyelerimiz, İBB'den daha çok çalışıyor. CHP'li İBB Başkanı göreve geleli 1,5 yılı geçti, hala tek bir eser dahi inşa edemedi. Günlük politik konularla oyalanıp duruyor. AK Parti döneminde tamamlanan eserlerin açılışını yapmaktan, var olan hizmetlerin adını değiştirip kendi marifetiymiş gibi algı yürütmekten öte bir şey yapmıyor. Kendi marifeti olan tek eserleri; temel atmama, musluk takma ve borçlanma töreni. CHP'li İBB Başkanı, Yenikapı'ya hizmet araçlarını dizip israf edebiyatı yapmıştı. Ancak 1,5 yılda 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şovundan sonra gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına geri kiraladılar.



'YALAN VE BECERİKSİZLİK CHP SİYASETİNİN ÖZETİ'



Meclis Araştırma Komisyonu'nun denetim raporuna göre; AK Parti döneminde 1.289 TL'ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL'ye kiralandı. CHP'li İBB Başkanı 1,5 yılda yaptığı yeni araç kiralama ihaleleriyle 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Hani israf vardı? Hani o araçlar gereksizdi? Hani tasarruf yapacaktınız? Yalan ve beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti.' şeklinde konuştu.



ŞENOCAK: 'CHP'NİN YENİ ADI CHDP'DİR'



CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin terör örgütü PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti vermesini eleştiren Şenocak, 'CHP'li Esenyurt Belediyesi, terörist başı Apo'nun posterleriyle donatılan PKK yuvasına özel dezenfektan hizmeti veriyor.



Bu CHP, terör örgütleriyle iş tutuyor dedik. Bunların İstanbul İl Başkanı militanlarla iş tutuyor dedik. İşte, ispatını yerel yönetimlerde görüyorsunuz. Bir süre önce de CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin amblemini bir çocuk parkına motif olarak işlemişti. İşte bu nedenle artık CHP'nin yeni adı; CHDP'dir. Çünkü bunlar kardeş, bunlar ortak.' dedi.



KURTULMUŞ: 'İNANDIĞIMIZ YOLDAN VE HEDEFLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kongrede yaptığı konuşmada şunları ifade etti; 'Bizim bu seneki kongrelerimizin ana teması 'İnandığın Yolda Yürü'. Uzun yıllar iktidarda kalmış siyasi hareketlerin mensupları, hangi yolda yürüdüklerini, hangi davaya bağlı olduklarını, hangi hedefe odaklandıklarını unuturlarsa hangi istikametine gideceklerini bilemezler. Tabiri caizse suyun üstündeki saman çöpü gibi oradan oraya savrulurlar. Bu nedenle siyasetteki ilk işimizi inandığımız yolu çok iyi bilmek ve inandığımızdan azimle, inançla yürümektir. Peki nedir inandığımız yol? Bizim inandığımız yol, 'Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yeniden kurulmasıdır. İnandığımız yol, Türkiye'yi maddi ve manevi anlamda her açıdan daha güçlü ve daha müreffeh yapabilmek için mücadele etme yoldur. İnandığımız yol, halkın duasını ve hakkın rızasını kazanma yoludur. İnandığımız yol, yeryüzündeki mazlum milletlere yardım elimizi uzatmak için gayret etme yoludur. İnandığımız yol, medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etmek için cansiperane çalışma yoludur. Dolayısıyla inandığımız yoldan asla vazgeçmeden, büyük hedefler ve üstün idealler istikametinde yürüyüşümüze devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.



DEMİRÖZ: 'KİRALIK VEKİLLERLE PARTİ KURANLARA İNAT AK PARTİ'NİN KURUCUSU MİLLETTİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise şunları söyledi; 'Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettiği gün 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demişti. O günden bugüne Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. AK Parti bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle dünyada en fazla üyeye sahip partilerden biri. Sadece son 1 yılda İstanbul Teşkilatımız yeni üye çalışmaları kapsamında 240 bin seçmeni, AK Parti ailemize kazandırdı. Hükümetlerimiz boyunca Doğu-Batı ayrımı yapmadan ülkemizin her tarafında ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırdık. Ülkemizin dört bir yanına yeni yatırımlar, dev projeler kazandırdık. Milli iradeden beklediği desteği alamayan CHP, iktidar hayalini darbecilere, yurt içi ve yurt içindeki illegal örgütlere bağlamış durumda. Kiralık vekillerle parti kuranlara inat AK Parti'nin bizatihi kurucusu milletimizin ta kendisidir.



Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişikliğinin yaşandığı Üsküdar İlçe Başkanlığı'na Erdem Demir, Kadıköy İlçe Başkanlığı'na ise Fatih Kaya seçildi.