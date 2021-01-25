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Fenerbahçe yeni transferi Mesut Özil'in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe yeni transferi Mesut Özil'in maliyetini açıkladı. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada oyuncuya bu sezon ücret ödenmeyeceğini, kalan 3 sezon için yıllık 3 milyon euro net ücret ödeneceğini duyurdu. Öte yandan Fenerbahçe, Mesut Özil'e 550 bin euro imza parası ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin euro ödeme yapacak.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:50
Fenerbahçe yeni transferi Mesut Özil'in maliyetini açıkladı

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.

Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.”

Mesut Özil

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