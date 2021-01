Nijerya açıklarında Türk gemisine korsan baskın! İşte son durum...

Nijerya açıklarında Mozart isimli Türk konteyner gemisi silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 denizci hayatını kaybetti, 15 kişinin işe kaçırıldığı bildirildi. Başkan Recep Tayip Erdoğan, geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Gemi mürettebatının kurtarılması talimatını verirken Bakanlık da harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı son açıklamada önemli bilgiler verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi, "Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz" dedi. İşte an be an gelişmeler...