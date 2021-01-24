Nijerya açıklarında Türk gemisine korsan baskın! İşte son durum...

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi Sao Tome açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğradı.



GEMİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ



Nijerya uyruklu korsanlar, İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bayraklı gemiyi bir süre zodyak botlarla takip etti.

Uzun namlulu silahlara sahip korsanlardan dördü, yanaştıkları gemiye çıkarak geminin idaresini ele geçirdi ve rotasını değiştirdi. Bu sırada gemi kaptanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme Sistemi'nden acil çağrı yaparak yardım istedi.



ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜNÜN YARDIMI GECİKİNCE...



Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Farman İsmayilov'u da öldürdü. Daha sonra korsanlar, gemiyi 4'üncü kaptan ve iki makineciyle birlikte Nijerya açıklarında bırakarak uzaklaştı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KURTARIN' TALİMATI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.



Ayrıca aktarılan bilgiye göre Başkan Erdoğan geminin 4. kaptanı ile de görüşerek son durumları hakkında bilgi aldı.



RADAR DIŞINDA HER ŞEYİ PARÇALADILAR



Korsanların gemide radar dışında her şeyi parçaladıkları kaydedilirken 3 Türk mürettebat ile geminin kör bir şekilde seyrine devam ettiği öğrenildi.



KAPTAN KONUŞTU



Twitter'dan paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında dehşet anları şöyle anlatıldı: 'İkinci mühendis öldü. Ben de bacağımdan yaralandım. Kör halde seyir yapıyoruz. Bütün kabloları söktüler. Sadece radar çalışıyor. Bir rota verdiler. Gemiyi salim bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı ise döverek kaçırdılar.'



Kaçırılan mürettebatın bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222.15 metre uzunluğundaki, 30.07 metre genişliğinde 2007'de inşa edilen gemi, Nijerya'dan aldığı konteynerleri Cape Town'a götürüyordu.



AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME!



Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan'a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı.



Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.



M/V MOZART'IN MÜRETTEBAT LİSTESİ



Gemide biri Azerbaycan vatandaşı, 18'i Türk toplam 19 mürettebat bulunuyordu:



M/V Mozart personel listesi:



Kaptan Mustafa Kaya



2. Kaptan Melih Çetin



3. Kaptan Doğancan Cengil



4. Kaptan Furkan Yaren



Baş mühendis Süha Tatlıgül



2. mühendis Farman Ismayılov



3. mühendis Yasin Alper Şeker



E.zabiti Gökhan Buran



Reis Vedat Aksan



Gemici Erdi Erman



Gemici Halil Gülçür



Gemici Ünsal Dilsiz



Gemici Adil Alkan



Gemici İlyas Baş



Fiter Mesut Meral



Yağcı Bahadır Yeşilalan



Yağcı Gökhan Lale



Aşçı Mustafa Benklioğlu



Güverte stajeri Hamza Orhan



BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: GENTIL LİMANINDAN DOĞRULAMA BEKLENİYOR



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'da deniz haydutlarınca kaçırılan gemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Haydutların, 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk ettikleri belirtilen açıklamada, '23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir' denildi. (Geminin ulaştığına dair doğrulama bekleniyor)



Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, 'Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir' ifadeleri yer aldı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI



'Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.



Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz.



Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.



Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız.'



Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: '(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz'