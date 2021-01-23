USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Oruç Reis’in adıyla dolandırıcılık! 'Milli gaza ortak olun' yalanıyla vatandaşın cebine göz diktiler...

Dolandırıcıların kullanmadığı değer kalmadı. Son olarak ‘milli gaza’ ortak olun diyerek Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgazı kullanıp para toplamaya çalıştılar. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i sanki bir yatırım aracıymış gibi gösteren sahtekarlar, vatandaşı cebine göz dikti.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
Oruç Reis’in adıyla dolandırıcılık! 'Milli gaza ortak olun' yalanıyla vatandaşın cebine göz diktiler...

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Vurgun için her yolu mübah gören dolandırıcılar şimdi de gözünü ülkenin yerli ve milli değerlerine dikti. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük gaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nı yeni vurgun kapısı olarak gören dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yatırımcı avına çıktı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i sanki bir yatırım aracıymış gibi gösteren dolandırıcılar, çıkacak gaza da ortak olma vaadinde bulunuyor.

Sosyal medya platformlarından 'Oruç Reisle Milli Gaza Ortak Olun' şeklinde paylaşım yapan dolandırıcılar, bu yalanlarla vatandaşların birikimlerine göz dikiyor.

İLLEGAL FOREKSÇİLER

FinansCTO isimli bir site üzerinden açılan sözde yatırım platformunda ne bir telefon numarası bulunuyor ne de bir şirket temsilcisine ulaşılabiliyor. Gizlilik politikası metninde ise [email protected]ım. com e-mail adresi veriliyor. Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarına reklam vererek yatırımcı çekmeye çalışan dolandırıcıların şimdiye kadar ne kadarlık bir vurguna imza attığı ise bilinmiyor. Yasal olmayan foreks şirketlerinin bu yolla yatırımcıları kandırdığını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıyor.



MİLLİYETÇİLİĞE SIĞINIYORLAR

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, sermaye piyasalarına son 1 yılda 800 bine yakın yeni yatırımcı gelince, dolandırma teşebbüslerinde artış yaşanmaya başladığını söyledi. Kaya, 'Bu bir yandan yetkisiz kişilerce telegram gruplarında fiyatı aşırı yükselmiş hisseleri küçük yatırımcılara alım yönünde tavsiye vermek bir yandan da yatırım enstrümanlarını tanımayan insanlara sanki öyle bir varlık varmış gibi pazarlamak şeklinde ilerliyor' dedi.

Dolandırıcıların sosyal medya programları üzerinden reklam ücretini ödeyerek sahte yatırım görüntüleriyle insan avına çıktığına dikkat çeken Kaya, şunları anlattı:

'Buna örnek olarak sosyal medya uygulaması instagramda reklam ücreti ödenerek insanlara ulaşan bu görüntüler verilebilir. Burada Oruç Reis ile milli gaza ortak olun ifadesi ile milliyetçiliğin arkasına saklanarak dolandırma teşebbüsü yapılıyor. Üstelik Oruç Reis gemisi gaz sondaj gemisi değil. Sismik araştırma gemisi ve yüzde 90'dan fazla yerliliği ile Türkiye'nin medarı iftiharı olan bir gemi. Ancak kullanılan fotoğrafta sondaj gemisi platformu kullanışmış. Böylece Karadeniz'den çıkacak gaza ortak olun diyorlar. Ama devletin böyle bir çalışması yok.'



YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Kaya, 'Yasal olmayan foreks şirketlerinin yatırımcıyı kandırarak kendilerine müşteri çekme hamlesi olarak gözüküyor. Yatırımcıların bu tür resmi olmayan kişilere, şirketlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Yoksa ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler' ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS YATIRIMA AÇILMADI

RV Oruç Reis, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu Türk araştırma gemisi. Yapımına 2012'de İstanbul'da başlanan ve 2015'te tamamlanan gemiye Osmanlı denizcisi Oruç Reis'in adı verildi.

Nisan 2017'de Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine gönderildi. Devlet tarafından herhangi bir yatırım ortaklığına açılmayan gemi, hali hazırda sismik arama çalışmalarını yürütüyor.

Petrol

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı