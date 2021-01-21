USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Yavaş suya yine zam yapacaktı! AK Parti engelledi!

Hizmet yapmadan sosyal medyadan çalıştığı algısını işleten Millet İttifakı'nın ABB Başkanı Mansur Yavaş zama doymuyor. Ankara'da ulaşım ve halk ekmeğe peş peşe zam yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi ise suya zam yapmaya çalıştı. Ancak AK Partili belediye meclis üyeleri bu zammı engelledi

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 18:42
Yavaş suya yine zam yapacaktı! AK Parti engelledi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi zam haberleriyle gündemde olmaya devam ediyor.

Geciken yağışlar barajları alarm verir seviyeye getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklığı önlemek için kademeli su tarifesine geçelim teklifinde bulundu. Buraya kadar her şey normaldi, ancak buna ek olarak suya yapılmak istenen fahiş zam teklifi AK Parti tarafından kabul görmedi.

ZAMMA AK PARTİLİ ÜYELER 'DUR' DEDİ

Belediye tarafından toplu taşımaya, hak ekmeğe ve suya birden fazla zam yapıldı. Suya yeniden zam yapmak için hazırlık içinde olan Ankara Büyükşehir Belesine AK Partili belediye meclis üyeleri dur dedi.

AK Partili meclis üyeleri kademeli su tarifesine tamam dedi. Ancak suya yeni bir zammın yapılmasına karşı çıktı.

Yavaş'ın teklifine göre 0 ile 10 metreküp arası zam yok.10 ile 15 metreküp arasında su kullananların yeni faturaları yüzde 50 oranında zamlı tarifeyle gelecek. 15 metreküpün üzerinde kullananlara ise yüzde 80 zamla karşı karşıya kalacak.

Belediye meclisi AK Parti grup başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 'kademli tarifeye evet, ancak fahiş zamma hayır diyoruz' ifadesini kullandı. Yavaş'ın zam teklifi böylece meclisten geri dönmüş oldu.

Kaynak: AHaber

Mansur YavaşAk Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı