Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadığını bildirdi.



"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün duyurduğu ihalelerle 2 bin 112'si Batı Şeria'da, 460'sı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



"TEHLİKELİ BİR FIRSATÇILIK ZİHNİYETİNİ"



Açıklamada İsrail'in, iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde artmasının "tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini" yansıttığı belirtildi.



ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI



Bu eylemlerle bölgede barışın tesis edilmesinin yollarının da kapatılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin bu işgalci zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.