AK Partili Lütfiye Selva Çam, CHP'li kadınlara sordu: Tecavüz vakalarına neden ses çıkartmıyorlar?

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları'nın 6'ncı olağan kongresi tek liste ile düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları'nın olağan kongresinde mevcut yönetim oy birliğiyle ibra edildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın da katıldığı kongrede Meral Cengiz bir dönem daha il kadın kolları başkanlığına seçildi. Kongreye katılanların yaptıkları konuşmaların ardından geçilen seçimlerde Meral Cengiz yeniden Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanlığına getirildi. Kongrede 65 yaşındaki delege Sevim Yıldız AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'a nazarlık taktı.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ: ALLAH AK KADINLARDAN RAZI OLSUN



Kongrenin açılışında konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Kadınların yaptıkları çalışmalarla belediyeyi kazandıklarına dikkat çekerek, "AK Kadınlar olmasaydı bizler seçimi kazanmakta zorluk çekerdik. Seçim döneminde sizlerin yaptığı çalışmalar bizim yolumuzu aydınlattı. Bizim birçok giremediğimiz yere sizler girdiniz ve bizleri halkımıza tanıttınız. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.



"AK KADINLAR OLMASAYDI BUGÜNKÜ BAŞARIMIZ OLAMAZDI"



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Siirt ve Aksaray'daki kongrelere de canlı yayında bağlanarak yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Bugün 13'üncü ilimizdeyiz. 6'ncı olağan kongrelerimizi geçen hafta Salı günü başladık ve Allah nasip ederse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde genel merkez kadın kollarımızın kongresini gerçekleştireceğiz. Bu güne kadar 19 yıldır sizler olmasaydınız, Ak Kadınlarımız olmasaydı bu mücadelemizde ön sıralarda sizler olmasaydınız AK Parti'nin bu güne kadar başarılarını elde etmemiz mümkün değildi. Bizler seçimlerde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kongrelerimizde gözlemlediğim çok güzel bir tablo var. Hangi ilimize gidersek gidelim kim kürsüye çıkarsa çıksın her biri AK Kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor. Gerçekten büyük bir emeğiniz var. Kimi zaman bizler hiç tanımadığımız belediye meclis üyesinin seçilmesi için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Kimi zaman milletvekillerimizin gelip de kadınlara hitap etmesi için kapıları çalıyoruz, onları meydana toplayıp belediye başkanımızı dinlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Kimi zaman kadınlarımızın dertlerini dinliyoruz, kimi zaman öksüz yetim çocukların başlarını okşuyoruz. Kimi zaman şehit annelerimizin boynuna sarılarak onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Kimi zaman iftarlarda dua oluyoruz o sofralarda. Kimi zaman yoksullarımızın yaralarını sarmaya, kimi zaman da yaşlılarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleri olmasa, biz bu işi başaramayız. Bu gün geldiğimiz 5,5 milyonluk devasa bir yapıyla değil Türkiye'de dünyada böyle bir örgütlü yapı yok. Allah hepinizden razı olsun."



"AK PARTİ 20 YAŞINDA VE 19 YILDIR İKTİDARDAYIZ"



Çam, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın liderliğinde AK Partimiz kurulurken milletin partisi olmak üzere yola çıktık. Allah rızasını kazanmak, ümmetin duasını almak ve milletimizin arkasında olan bir parti olarak yola çıktık ve partimizin kurulmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız kadın kollarımız ve gençlik kollarımızı birlikte kurdu. Bu çok anlamlıydı. Çünkü eğer kadın kolları, gençlik kolları olmasa ana kadememiz adeta bir uçağın iki kanadı gibi bir kanat eksik olduğunda uçabilmesi mümkün değil. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza bakmamız, hedeflerimize kilitlenmemiz gerekiyor. 20 yıldır; az değil artık partimiz 20 yaşında, 19 yıldır da hükümetteyiz Allah'a binlerce kez şükürler olsun. 19 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz ve yasaklarla, vesayetle mücadele ettiğimiz, 27 Nisan muhtırasından tutun 15 Temmuz'a kadarki süreçte üzerimize salmadıkları hiçbir terör örgütü kalmamış bir ülkede ilmek ilmek ülkemizin geleceği için çaba sarf ediyoruz. 20 yıldır bu ülke için taşın üstüne taş koyan bütün herkesten Allah razı olsun. Bizler kadın kolları olarak her daim Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yenilenen ve tecrübeli arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızı bir araya getirdiğimiz bir kadın kolları yönetimleri oluşturduk. Diğer taraftan gençlik komisyonları ve aile komisyonlarıyla hem gençliğe hem aileye verdiğimiz önemi vurgulamak için iki komisyonu ihdas ettik. Şimdi ilçelerimizde ve illerimizde iki tane komisyonumuz olacak. Ve gençlerimizin enerjisi 20 yıllık tecrübeyle birleştiği zaman bizi hiç kimse Allah'ın izniyle tutamayacak."



"20 YILDA YAPILAN 15 SEÇİMDE MİLLETİMİZ HEP AK PARTİ DEDİ"



"Bilindiği gibi bir taraftan ülkemizin geleceği için çabalarken diğer taraftan da yedi düvele karşı mücadele ediyoruz." diyen Çam, "Partimiz ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan muhalefet partileri ve onlarla birlikte yol yürüyenler sürekli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan düşmanlıkla siyaset etmeye çalışıyor. Bizler doğrular üzerine siyaset yapıyoruz. Geçmişten bu güne kadar hep kadın kollarımıza bir öğüdümüz var. Onlar yalan söyleyecek, biz doğruları söyleyeceğiz. Onlar iftira atacak biz doğruları söyleyeceğiz. Onlar yapmadıkları vaatleri söyleyecek, biz icraatlarımızı anlatacağız. Biz bu şekilde 19 yıldır sahada çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 20 yılda 15 seçimde Allah'ın izniyle milletimiz bize inandı ve milletimiz hep AK Parti dedi. Cumhurbaşkanımız, liderimiz yola çıkarken "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi ve o günden itibaren hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizler sabrettik, bizler azmettik, bizler çalıştık ve hep ileriye doğru gittik, milletimizin de desteğini hep arkamızda gördük Allah'a çok şükür. Bu gün 5,5 milyon üyemizle girilmedik ev bırakmamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Millete rağmen hiçbir zaman siyaset yapmadık, hep milletimizle birlikte yol yürüdük ve kadını, erkeği bir kabul ettik. Biz bu toprakları vatan yaparken kadın, erkek birlikte mücadele etmiştik. 15 Temmuz'da da kadın erkek birlikte adeta ikinci Kurtuluş Savaşımızı vererek FETÖ'cülere karşı gereken başarıyı Allah'a bin şükür gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.



"104 KADIN MİLLETVEKİLİNDEN 54'Ü AK PARTİLİ"



Çam, "Bu mücadeleyi verirken tabi yasaklarla mücadele ettik. Bu gün birileri hala birtakım yasakların peşinde koşarken; başörtüsü gibi, eğitimden uzaklaştırılan gençlerimizin, kızlarımızın gibi geldiğimiz noktada kamuda, sosyal yaşamda, siyasette şükürler olsun ki hiçbir ayrımcılığı gözetmeden din, dil, ırk, giyim, kuşam hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeden bizi gruplaştırmalarına müsaade etmeden bugün Allah'a şükür hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanarak "Son geldiğimiz dönemde bugün meclisimizdeki 104 kadın milletvekilinden 54'ü AK Parti milletvekili. Bu 54 milletvekilimizin en güzeli de 46'sı kadın kolları ve ana kademe teşkilatlarımızda yetişmiş kadınlarımızdan oluşuyor. Bu da siyasette kadın kollarımızın bir okul olduğunu gösteriyor. Bir taraftan kendimizi yetiştirirken, anne olduğumuzun bilinciyle ailelerimizi ihmal etmeden elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeri geliyor evimizden, yeri geliyor işimizden, aşımızdan fedakarlık ediyoruz. Ama ne ailemizi, ne eşimizi, ne evlat olduğumuz bilincini unutmadan bizler çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 2002'de 13 olan kadın milletvekili 54'e çıktı. Bu yeter mi, yetmez. Diğer taraftan siyaset yerelde başlar diyoruz. Belediye meclis üyeliklerimizde 1000'in üzerinde kadın belediye meclis üyemiz var. Bunlarında yüzde 80'i kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız. Bu neden önemli? Çünkü yereli bildiğimiz zaman biz kadınlara hizmet etmekte daha kolay yol alıyoruz. Kadınlar ihtiyaçları olduğunda erkeklere söylerken biraz daha çekinebiliyorlar. Ama kadın bir belediye meclis üyesiyle çok daha rahat bir şekilde derdini paylaşabiliyorlar. Biz bunu cinsiyet ayrımcılığı şeklinde değil tam tersine biraz daha belediye başkanlarımızın, erkeklerin işlerini kolaylaştırmak için istiyoruz. Belediye başkanlıklarına baktığımızda şu anada 10 kadın belediye başkanımız var. Bunlardan bir tanesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin. Bunun yanı sıra geri kalan 9 kadın belediye başkanımızın 7'si de yine kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız." diye konuştu.



"ANA MUHALEFET PARTİLİ KADINLAR NEDEN SES ÇIKARMIYOR"



"Biz bu kadar kadınlara yönelik çalışmalar yaparken, onların gönüllerini kazanmaya çalışırken, yasal düzenlemeler yaparak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken diğer tarafta karşımızda duran ana muhalefetin kadınları neler yapıyor ona bakmak lazım." diyen Çam, şunları kaydetti:



"Buradan Kuvayi Milliye'nin şehri Balıkesir'den sormak istiyoruz? Kendi partilerinde kadınlara yapılan taciz, tecavüz vakalarına bugüne kadar niye ses çıkarmıyorlar? Diğer taraftan PKK'nın dağa çıkarttığı kızlar için neden ses çıkartmıyorlar? Diyarbakır, Şırnaklı annelerimizin haklı mücadelelerinde neden arkalarında durmuyorlar? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Bunun yanı sıra tabi mangalda kül bırakmayan kadın dernekleri neden bunlara sessiz kalıyor? Bunun da cevabını biz AK Kadınlar olarak istiyoruz. Diğer taraftan da tabi darbe çığırtkanlığı yapanlar var. Onları da bir kenara AK Kadınlar olarak not ediyoruz. Bizler nasıl 20 yıldır milletin umudu olduysak 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için de milletin umudu olmaya devam edeceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızı, liderimizi başımızdan eksik etmesin."



"BİZİM İÇİN EN DEĞERLİ GÖREV RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YOL ARKADAŞI OLMAKTIR"



Kongrelerin bayram günleri olduğunu belirten Çam, "Aynı zamanda bizim için milattır. Bizde makamalar, başkanlar, yönetimler değişir ama partimizin kurucu ruhu asla değişmez. Bizim için en değerli görev için üye olarak sahada çalışmaktır. Mahalle başkanlarımız, sandıklarımızın başında duran müşahitler bizim için en değerli makamdır aslında. Zaten bizim için en değerli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktır. Evlerimizde eşlerimiz, evli olmayanların babaları, anneleri destek olmasa bizler bu kadar rahat siyaset yapamayız. Tabi onların geleceği için yapıyoruz, çocuklarımız bunları anlıyor. Ben onlardan bizim adımıza helallik istemenizi istiyorum, eşlerinize de çok teşekkür ediyorum. 19 yıl dile kolay AK davaya hizmet eden büyük v e güçlü Türkiye için çabalayan AK Kadınlarımıza, siyasete kadın sesi, kadın nefesi getiren AK Kadınlarımıza ve durmadan, yorulmadan çalışan AK Kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye sözlerine son verdi.



AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Kongresi'ne AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve kadın kolları delegeleri katıldı.