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Türkiye'de Coronavac aşısı uygulanmaya başladı! Korona aşısının ilk yan etkileri nelerdir? Canlı yayında aşı olan Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için Türkiye’de korona aşısı yapılmaya başladı. Korona aşısı ile ilgili vatandaşın en büyük merak konusu ise “Korona aşısının yan etkileri nelerdir?” oldu. Canlı yayında aşı olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz merak edilen soruyu cevapladı. Peki Coronavac korona aşısının yan etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 14:54
Türkiye'de Coronavac aşısı uygulanmaya başladı! Korona aşısının ilk yan etkileri nelerdir? Canlı yayında aşı olan Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 'Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar' dedi.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, 'Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor' diye konuştu.

AŞI BİLGİLENDİRME PALTFORMUNU ANLATTI
Doç. Dr. Kayıpmaz, 'Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' ile ilgili de bilgi verdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, bu platformdan aşılananların anlık takibinin yapılabildiğini, aşı ile ilgili tüm sorulara da burada yanıt bulabileceklerini kaydetti.

Doç. Dr. Kayıpmaz, 'Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum' dedi.

'AŞI SORULARI BURADA'
Doç.Dr. Kayıpmaz, aşı ile ilgili tüm soruların cevaplarının platformda yer aldığını belirterek 'Nasıl aşı olacaksınız, sonrasında kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak, aşıların etki mekanizmasının ne olduğu ve aşılarla ilgili sıkça sorulan sorulara buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aşı çeşitleri, uygulanacak kişiler ve yan etkilerle karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğine dair bilgileri bu platformda bulabiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var. Veya 'Covid-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?' sorusunun cevabını bulabiliyorlar.

Mesela 'yumurtaya alerjisi olan aşı oluyor mu?' Aşının üretim sürecinde kullanılmıyor yumurta; bu nedenle alerjisi olan kişiler aşı olabilir. Aşı sözlüğü bulunuyor, aşının tarihçesine bile ulaşabilirsiniz. Aşı takip sistemiyle aşı nakil araçlarının nasıl takip edildiği stok ve soğuk zincirin nasıl takip edildiğini görülebiliyor' diye konuştu.

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