MHRS'de büyük değişim! Sorun kökten çözülecek

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) yaşanan problemleri çözmek için kolları sıvadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı şehir dışı programlarda MHRS ile ilgili durum hakkında bilgi aldığı, vatandaşlara sistemi nasıl bulduklarını sorduğu belirtiliyor.Yalnızca randevu konusunun değil sağlık sistemindeki her türlü sıkıntıya kökten çözüm bulunmasına ilişkin bir çalışma yürütüldüğü kaydediliyor. Buna göre Bakanlık tüm ilgili genel müdürlüklerin içinde olduğu proje ekibi oluşturdu. İlk olarak sorunun nereden kaynaklandığı tespit edilecek.Hastane randevularında oluşan yoğunluğun sebebi araştırılacak. Tam da bu noktada vatandaşların en küçük sağlık probleminde aile hekimliklerini tercih etmek yerine hastanelere başvurduğu, o nedenle yoğunluk meydana geldiği üzerinde duruluyor.Bu yüzden hastaların ilk olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarına yani önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesine başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Vatandaşların alışkanlık kazanması adına kamuoyunda farkındalığı artırıcı bazı çalışmalar yürütüleceği ifade ediliyor. MHRS'de yapılacak değişikliğe ilişkin çalışmanın devam ettiği, projenin tamamlanmasının ardından Bakan Memişoğlu tarafından paylaşılacağı öğrenildi.Hali hazırda hastalar öncelikle, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya 'ALO 182' çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden yapılıyor. Üzerinde işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal ediliyor, kişi kısıtlamaya takılmaksızın tekrar randevu alabiliyor.Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanıyor. Fakat bu kişiler Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet alabiliyor. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutuluyor.