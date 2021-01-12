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Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 21:37
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!

İsrail işgâli genişletirken yüksek sesle tek ses çıkaran ülke Türkiye oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

Bu adım İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail'in, söz konusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz.

Filistinİsrail

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