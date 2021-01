ABD'de kanlı baskın sonrası alarm! Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ordu devrede!

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf'a mektup yazan Bowser, Biden'ın yemin töreninde geniş güvenlik önlemleri alınmasının önemine işaret etti.



Bowser, 'Kongredeki ayaklanma sırasında kaos, yaralanma ve can kaybı tecrübe edildiği göz önüne alındığında 20 Ocak'taki 59. Başkanlık Yemin Töreni'ne daha önceki törenlerden daha farklı bir şekilde yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz.' ifadesini kullandı.



Başkent Washington DC'de federal desteğe izin verecek 'acil durum öncesi deklarasyon' ilan edilmesini isteyen Bowser, 'yerli teröristlerin' ayaklanma eylemlerindeki yeni tehditlere dikkati çekti.



Bowser, yemin törenindeki güvenlik süresinin bugünden başlayarak 24 Ocak'a kadar uzatılmasını ve Kongre binasının güvenlik alanına dahil edilmesini istedi.



Tüm federal mülkiyetler için bir güvenlik planı geliştirilmesi amacıyla Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Kongre ve Yüksek Mahkemenin koordinasyonda olmasını talep eden Bowser, var olan protokol ve uygulamalara uygun olarak bu durumda federal hükümetin öncelikli sorumluluğunun federal mülkiyetlerin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.



Bowser, böylelikle Metropolitan Polis Departmanının yerel görevlerine odaklanabileceğini kaydetti.



ORDU, MİTİNGE KATILAN KUZEY CAROLİNALI GRUBU YÖNLENDİREN YETKİLİYİ ARAŞTIRACAK

Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg kışlasında görevli komutanlar, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın önünde düzenlediği mitinge, Kuzey Carolina eyaletinden katılanları yönlendiren 4. Psikolojik Harekatlar Grubu'nda görevli Yüzbaşı Emily Rainey'yi inceleyecek.



İncelemede, Rainey'in geçen haftaki Kongre baskınıyla ilişkisine odaklanılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rainey, ordu kuralları içinde hareket ettiğini ve grubundaki hiç kimsenin hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını belirtti.



Rainey, 'Sivil vatandaştım ve her şeyi, haklarım sınırlarında doğru yaptım.' dedi.



'Moore Bölgesi Halkı İçin Özgürlük' adlı grubun 100 üyesini 'seçim sahtekarlığına karşı çıkmak' ve Trump'ı desteklemeleri için Washington'a yönlendirdiğini söyleyen Rainey, grubun mitinge katıldığını ancak aralarından Kongre binasına giren olup olmadığını bilmediğini ifade etti.



Rainer, gruptakilerin Washington DC'de sokağa çıkma yasağı başlamadan önce otobüslerine bindiklerini aktardı.



Gruptakilerin barışsever ve yasalara uyan kişiler olduğuna işaret eden Rainer, Trump'ın mitingine katıldığını ve ordu yetkilisi olduğunu belirtmediğini dile getirdi.



Rainer, Washington'a gitmeden önce ve Fort Bragg'e döndüğünde üslerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyledi.



EN KARA GÜN: KONGRE'NİN İŞGALİ

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.



Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.



Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.



Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.