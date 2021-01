Yerli mesajlaşma uygulaması BİP Turkcell nedir? Nasıl kullanılır?

Whatsapp'ın kullanıcılarına dayattığı Gizlilik Sözleşmesinin ardında birçok vatandaş, Whatsapp'a alternatif uygulamaları araştırıyor. Bu kapsamda yerli mesajlaşma aplikasyonu olan BİP de son günlerde oldukça rağbet gördü. Peki BİP nedir? Nasıl kullanılır? | BİP Turkcell kimin? Hangi ülkenin? Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...



BİP NEDİR? NASIL KULLANILIR?



Türkiye'nin en çok indirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ortaya attığı sözleşmenin ardından lsitedeki yerini Telegram'a bırakırken bu uygulamanın da güvenli olmadığını düşünen bazı vatandaşlar da çareyi yerli ve milli mesajlşama platformu olan BİP'de gördü.



Uygulamayı kullanmanız içim ilk olarak, indirmeniz gerekiyor. İndirme yapmanız için bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Öncelik olarak, telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor. Bunun dışında, BIP yazıp 2222'ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz. Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.



BİP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.



BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.



Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler. Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.



BİP NASIL KULLANILIR?



Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunuyor.



Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor. Bununla birlikte, uygulama rakipleri ile yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor.



Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de sunuyor. Bu caps'lere ek, güzel çıkartmalar da bulunuyor. Ayrıca uygulamaya özel çıkartmalarda var. İstediğin zamanlarda kendi caps'ini yapabiliyorsunuz.Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de bulunuyor. Bu özellik dışında, uygulamanın keşfet bölümü de bulunuyor. Bu keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebiliyorsunuz.Keşfet özelliğinin yanı sıra, uygulamada oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP'te var. Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.



BİP TURKCELL KİMİN? HANGİ ÜLKENİN?



BiP uygulaması, Turkcell bünyesinde çalışan mühendisler tarafından geliştirilmiş olup Turkcell'e aittir. Turkcell ise Şubat 1994'te Turkcell Türkiye'nin ilk GSM ağı olarak başladı. 2019 yılının 1.çeyreği itibarıyla Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 41,6'na sahiptir. Turkcell'i %31,1 pazar payıyla Vodafone ve %27,3 pazar payıyla Türk Telekom takip etmektedir.



Turkcell 11 Temmuz 2000 yılından itibaren İstanbul borsasında hisselerini satışa çıkardığından beri New York Borsası'nda listelenen ilk Türk şirketi olmuştur. Turkcell'in hissedar yapısı aşağıdaki gibidir: %51 Turkcell Holding A.Ş'ye ait, %0.05 Çukurova Holding A.Ş'ye, %13,07 Sonera Holding B.V'ye, %1,18 MV Holding A.Ş'ye aittir ve serbest payda ise %34,7 dir. 2011'in Aralık ayında Sonera Holding ve Çukurova Grubu doğrudan ve dolaylı olarak sırasıyla Turkcell'in hisse senedinin yaklaşık %37.1 ve %13.8'ini sahiplendiler. Çukurova Grubu 2005 yılının mart ayında TeliaSonera'ya hissesinin büyük bir kısmını sattı. O zamandan beri bu iki firma anlaşıp anlaşamama konusunda tartışıyorlar. 2009 yılının Ağustos ayında Uluslararası Ticaret Odası Çukurova'nın Turkcell Holding içindeki kalan tüm hisselerini TeliaSonera'ya dağıtmasının gerektiği durumunda bir hüküm yayınladı.



Turkcell uluslararası alanda da GSM hizmetleri sağlamaktadır. Fintur Holding ile birlikte 9.6 milyon aboneye sahip ve Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova'da TeliaSonera ile birlikte 30 Eylül 2007'de aday üyeliği bulunmaktadır. Turkcell çoğunluğu elinde bulunduran Ukrayna firması Astelit ile birlikte de 10.6 milyon aboneye sahiptir.



9 Ocak 2007'de Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Süreyya Ciliv, 31 Ocak 2015 tarihinde görevinden ayrıldı. 26 Mart 2015 tarihinde yerine Kaan Terzioğlu'nun getirildiği açıklandı. 16 Mart 2019'da ise Kaan Terzioğlu görevinden istifa etmiştir. Yerine Murat Erkan ilk önce vekaleten ardından 30 Mayıs 2019 tarihinde de asaleten atanmıştır.



Haziran 2020'de Turkcell'in en büyük ortağı konumunda olan Telia Company, %24,02 oranındaki hissesini 530 Milyon Dolar'a Türkiye Varlık Fonu'na sattı.



Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, Turkcell ileriye dönük hedeflerinde 18 milyar Lira yatırım yapmayı hedeflemiştir ve yüz binlerce Türk vatandaşına iş istihdamı sağlamıştır.



Turkcell Grubu, yaklaşık 3 milyar TL gelir ile tarihinin en yüksek 'çeyrek' gelirine ulaştı.



28 Kasım 2008 tarihinde yapılan Üçüncü Nesil A Lisansı ihalesini Turkcell, 358 milyon € ile kazandı.



Şirket Çin merkezli ZTE ve Huawei firmalarının telefonlarını kendi markası altında satışa sunmaktadır. Türkiye'de operatör markasıyla çıkan ilk telefonlardan olan T10 yerini her yıl çıkan yeni cihazlara bırakmıştır. Sırasıyla T10, T11, T20, T21(Maxiplus 5), T30, T40, T50, T60, T70 ve T80 modelleri Turkcell kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Telefonların büyük bir kısmı ZTE tarafından üretilmektedir.



Turkcell 2014 yılının 1. çeyreğinde Türkiye'nin 4G'li ilk telefonu olan yeni amiral gemisi Turkcell T50'yi tanıtmıştır. Aynı zamanda Turkcell T50'nin yanında yeni nesil saat olan Turkcell T-Fit'i tanıtmıştır.



Türkiye'de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzaladı. Turkcell aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır.



Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. HSPA+ teknolojisini şebekesinde ilk uygulaya operatörlerden biri olarak data kullanımındaki artışa paralel iki yeni HSPA+ teknolojisini daha hayata geçirmişlerdir. Üç Taşıyıcılı HSDPA ile DC-HSUPA teknolojileri sayesinde, dünyada ilk defa 3G şebekesinde 63,3 Mbps'a varan veri indirme hızı; ayrıca 11,5 Mbps'a varan veri yükleme hızı sağlanabilmektedir. Turkcell, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür