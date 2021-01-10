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Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'nu böyle savundu!

Her fırsatta terörist seviciliğine soyunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na son destek de Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Siyaset / 10 Ocak 2021 Pazar 18:13
Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'nu böyle savundu!

10 Ocak Gazeteciler gününde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Canan Kaftancıoğlu açıklamalarına, 'Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım.' diyerek cevap verdi.
 
'Bizim gündemimizde yok'
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu şu sözlerle savundu:
 
'Efendim 'CHP İl Başkanı şöyleymiş, böyleymiş...' Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Bunlar bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başkanı'nın gündemi de benim gündemim de bütün arkadaşlarımın gündemi de işsizlik, esnafın, çiftçinin, evine ekmek götüremeyen işsizin sorunu, yatağa aç giren yüzbinler, çöp konteynırlarından yemek, ekmek toplayan, ekmek kırıntılarıyla beslenen yüzbinler. Bizim sorunumuz bu. Onların gündemi ayrı. Onlar çünkü Türkiye'yi unuttular. Onların hedefinde sadece ve sadece CHP var. Çünkü CHP'nin doğruları söylemesine tahammül edemiyorlar. Edecekler, söyleyeceğiz. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, doğruları söyleyeceğiz.'
 
Boğaziçi provokatörlerini ziyaret etmişti!
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta terörist savunuculuğuna soyunan Kaftancıoğlu son olarak da MLKP ve diğer yasa dışı terör örgütlerinin desteği Boğaziçi provokosyonunu düzenleyenlere destek vererek onları ziyaret etmişti. Cuma Namazından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
 
'Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır.'
 
 

Recep Tayyip Erdoğan

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