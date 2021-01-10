CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB'yi teröristlerle dolduruyor! FETÖ'cü Saffet Dağbakan'a İSBAK'ta görev!

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'nın kurucularından ve kadın örgütünün sorumlularından olan Sakine Cansız'ın kitaplarını İBB Kültür A.Ş. bünyesinde bulunan İstanbulkitapçisi.com'da satışa sunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı yeniden bir skandal ile gündeme geldi.



Terörist Cansız'dan "destansız yaşamın kahramanı" şeklinde bahseden İBB, şimdi de FETÖ provokatörünü işe aldı.



FETÖ PROVOKATÖRÜ İSBAK'TA



FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleştirdiği ve halkın üstüne bomba yağdırdığı gecede sosyal medyada FETÖ propagandası yaparak halkı kışkırtmaya çalışan Saffet Dağbakan'ın İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş'de görev yaptığı ortaya çıktı.



"ERDOĞAN GÖZALTINDA" YALANI



15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın gözaltına alındığı iddiasıyla vatandaşları kışkırtmaya çalışan Dağbakan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandığı görüldü:



Son dakika: TSK yönetime el koyduğunu açıkladı ve gelen bilgiye göre RTE asker tarafından gözaltına alındı.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ



Bu tweetin sahibi Dağbakan'ın İBB'de görev yaptığı ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı.



