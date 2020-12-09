USD (Alış - Satış) : 7,82 - 7,83 EURO (Alış - Satış) : 9,48 - 9,50

Tarihi buluşma 21 Aralık'ta!

Uzay, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak. Bu tarihi buluşma ise 20 yılda bir meydana geliyor.

İlginç / 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:25
Tarihi buluşma 21 Aralık'ta!

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

TARİHİ BULUŞMA EN SON 1623 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

NADİREN RASTLANAN BİR OLAY

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı