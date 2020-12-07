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Millet İttifakı’nda ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ çatlağı! İki partiden iki farklı açıklama

CHP İstanbul Milletvekil Gürsel Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim” dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ise “Genel ve Mahalli Seçimlerde ittifak yaptığımız CHP, Cumhurbaşkanı adayını parti içinden belirlemiş... İsmini sonra açıklayacakmış. İYİ Parti'nin de adayı belli, liderimiz sayın Meral Akşener. Milletimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Güncel / 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:13
Millet İttifakı’nda ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?’ çatlağı! İki partiden iki farklı açıklama

Milli İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışma yaşanıyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ve kendi partisinin içinden bir isim olduğunu açıklarken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ise, adaylarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyledi.

ÇELİK: 'İYİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ, LİDERİMİZ MERAL AKŞENER'
Ahmet Çelik, Gürsel Tekin'in, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim' açıklamasına cevap verdi.

TEKİN: 'CUMHURBAŞKANI ADAYI HAZIR.. BİZİM KENDİ PARTİMİZ İÇİNDE, HEPİMİZİN KABUL ETTİĞİ BİR ADAY'
Gürsel Tekin, cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinde kimin aday gösterileceğinin belli olduğunu iddia etti.

Gürsel Tekin, şunları söyledi:
'Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.'



BAHÇELİ: 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİDIR, O MUHTEREM İSİM DE CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri zamanında yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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