Beklenen aşılar Türkiye'de

Aktif ısı kontrollü 17 adet konteyner içerisinde taşınan 3 milyon doz inkatif aşı uçaktan görevliler tarafından titizlikle indirildi. SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli aşıların ilk bölümünün gelişi Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilince aşının gelişine dair süreç de ertelenmek zorunda kalmıştı.



SINOVAC AŞISINDA KORUYUCULUK YÜZDE 91,25



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin aşısının etkinliği ile ilgili inceleme sonuçlarını açıklamıştı.Koca, 'Bu sonuçlar aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz' demişti.



İNAKTİF TEKNİKLE ÜRETİLEN AŞI



SinoVac şirketinin ürettiği aşı, eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanıyor. Yani enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek hastalığa karşı bağışıklık kazanılması hedefleniyor. Depolama ve nakliye açısından önemli bir avantajı sağlayan aşı normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor.



BAKAN KOCA'DAN ÇİN AŞISI AÇIKLAMASI



Salgın boyunca her durumda tüm gelişmeleri zamanında ve en açık şekilde iletmeye çalıştığını belirten Koca, bunun görev olmasının yanında insani yönünün bulunduğunun altını çizdi.



Koca, kısıtlama ilan etmenin, korku dolu haberleri en anlaşılır şekilde vermeye çalışmanın, kayıpları açıklamanın ve bunu salgın boyunca yapmanın zorluğuna işaret ederek, bu zorlukta en büyük desteğinin vatandaşlar olduğunu belirtti. Koca, 'Karşınıza her çıktığımda umutla dinlediniz ve destek oldunuz. Beni ailenizin bir ferdi olarak kabul ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.



'AŞININ TÜRK İNSANINDA ETKİLİ OLDUĞUNA EMİNİZ'



Bakan Fahrettin Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında, etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Bu güzel haberi, yeni bir haberle daha süslemek isterim. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Üreticinin depolarında hazır olarak bizden gelecek haberleri bekleyen aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.



Bir yılı çok yorucu ve yıpratıcı şekilde geçirdik. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. İnanıyorum ki bugün millet olarak, bu darlık zamanından genişlik günlerine geçişimizin habercisi olacak. Milletimizin inanç ve azmi her türlü badirenin üstesinden gelecek büyüklüktedir. Bu güzel haberlerin ülkemiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'



KOCA'DAN AŞI SÜRECİNE İLİŞKİN PAYLAŞIM



Bakan Koca aşıların Türkiye'ye inişinin ardından şu sözleri kullandı: Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.