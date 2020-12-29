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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağmur yolda

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında batı Akdeniz, kıyı Ege ve Trakya'da sağanak yağmur görülecek. Marmara bölgesinde lodos etkisini devam ettirirken kuvvetli ve kısa süreli fırtınalara karşı uyarıda bulunuldu.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 09:10
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağmur yolda

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında batı Akdeniz, kıyı Ege ve Trakya'da sağanak yağmur görülecek. Marmara bölgesinde lodos etkisini devam ettirirken kuvvetli ve kısa süreli fırtınalara karşı uyarıda bulunuldu.

Yapılan açıklamada ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

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