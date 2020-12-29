İstanbul etkisi vakayı yüzde 70 düşürdü! Önlemler sonuç vermeye başladı

Türkiye'nin pandemi ile mücadelede aldığı önlemler sonuç verdi ve vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Düşüşlerin yüzde 70'e yakın bölümü İstanbul kaynaklı. Önümüzdeki ay sonuna kadar artan toplumsal bağışıklık ve aşıların devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin rahatlamaya başlaması, kısıtlamaların gevşetilmesi bekleniyor.



BÜYÜKŞEHİR ETKİSİ: Günlük vaka sayılarında hızlı düşüşlerin nedeni İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler, özellikle de İstanbul. Vaka sayılarındaki düşmenin yüzde 70'i İstanbul'dan kaynaklanıyor. Anadolu'nun düşüşlere katkısı yüzde 10-15'ler düzeyinde kalıyor.



ANADOLU'DA PİK YAKIN : Vaka sayılarında düşüş büyük şehirler kaynaklı olduğu için Türkiye genelindeki rahatlama için bir süre daha beklemek gerekiyor. Çünkü henüz pik yapmayan küçük Anadolu şehirlerinde bir süre daha artışların devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki ay ortalarından itibaren buralarda da hızlı düşüşler ortaya çıkacak.



BAĞIŞIKLIK+AŞI: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerde toplumsal bağışıklığın yüzde 50'lere yaklaştığı tahmin ediyor. Aşıların da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak ve virüsün yayılma hızı buna paralel olarak düşecek. Birkaç hafta sonra gerek virüsün yayılma hızının düşmesi, gerekse aşının devreye girmesi ile Anadolu'da da önemli bir rahatlama yaşanacak. Böylece tablo olumluya dönecek.



2 HAFTALIK BEKLEYİŞ: Vaka sayılarındaki azalma henüz günlük ölüm rakamlarına tam olarak yansımadı. Çünkü bu rakamlar birkaç hafta geriden geliyor. Ocak ayının ilk bölümünde günlük ölümlerin 200'ün altına inmesi bekleniyor.



OCAK SONU 'OH BE' DİYECEĞİZ: Toplumsal bağışıklık ve aşılamanın etkisi ile Ocak ayı sonunda pandemi ile mücadelede çok ciddi bir ilerleme sağlanması bekleniyor. Aşılama takviminde bir sarkma, süreçte beklenmeyen yeni bir gelişme ortaya çıkmaması halinde Ocak ayı sonundan itibaren kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasının tartışılması bekleniyor.



YAVAŞ VE KONTROLLÜ ADIMLARLA: Uzmanlar aşılama başladıktan sonra kısıtlamaların kaldırılması için de yaklaşık bir aylık süre beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yani yeni bir normalleşme sürecinin şubat ayı ile birlikte başlayabileceği belirtiliyor. Bu konuda adımlar yavaş yavaş atılacak, süreç vaka ve hasta sayıları yukarı çıkarmayacak şekilde organize edilecek. Ancak kısıtlamaların esnetilmesi maske, mesafe ve hijyen kurallarını ortadan kaldırmayacak.