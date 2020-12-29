Bakan Koca müjdeyi verdi! Aşılar yola çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.



Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:



"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."



ÇİN'DE COVİD-19 ÇIKINCA ERTELENMİŞTİ



Daha önce gelmesi beklenen aşılar, Çin Gümrüğü'nde koronavirüs çıkması sonrası birkaç gün ertelenmişti. Bakan Koca, ertelemeyi Twitter'dan, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." sözleri ile duyurmuştu.



AŞILAMA 2021 YILININ İLK AYINDA



Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrası 2020 bitmeden aşıların Türkiye'ye ulaşacağını ifade etmişti. Türkiye, Alman aşısı olarak bilinen BionTech ve Pfizer marka aşıdan da sipariş etmişti. Aşılama, kontrollerin ardından 2021'in ilk ayında başlayacak.