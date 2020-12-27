Melih Gökçek Mansur Yavaş'ın başdanışmanının FETÖ ile ilişkisini belgelerle deşifre etti!

Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Melih Gökçek ASK’de FETÖ soruşturması geçiren ve Mansur Yavaş’ın sözünden çıkmadığı o kişiyi açıkladı. İşte detaylar...
Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programına katılan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.
Belgelerle konuşan Gökçek, Mansur Yavaş'ın başdanışmanının FETÖ ile olan ilişkisini deşifre etti