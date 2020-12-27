Mansur Yavaş'ı King Kong'a benzettiler!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'ya kazanımlarından biri olan ANKAPARK, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından defalarca gündem oldu.



Her fırsatta Melih Gökçek'İ haksız duruma düşürmek isteyen Yavaş, ANKAPARK'ı harabaye çevirdi. Ordaki oyuncakları dağıtan ve batık bir yer olarak göstermek için algıya devam eden Yavaş, sosylal medya kullanıcıları tarafından 'King Kong'a benzetildi.



İşte sosyal medyada hızla yayılan o karikatür...





