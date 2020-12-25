Başkan Erdoğan, Sarıkamış Destanı anısına şiir okudu!

Başkanlığın Twitter hesabından, 'Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.' paylaşımında bulunuldu.



Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir bayrak rüzgar bekliyor' şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:



'Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır. Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle.'











Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız,



Sizlere minnettarız...



Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.#SarıkamışMarşı pic.twitter.com/bkWnm0pSzB — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 25, 2020