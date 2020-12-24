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Dev yatırım onaylandı! 34 bin kişiye iş kapısı açılıyor

Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasım ayında 1009 yatırım teşvik belgesi düzenledi. 25 milyar 331 milyon lira olarak hesaplanan yatırımların hayata geçirilmesiyle 33 bin 903 kişiye iş kapısı açılması bekleniyor.

Ekonomi / 24 Aralık 2020 Perşembe 11:26
Dev yatırım onaylandı! 34 bin kişiye iş kapısı açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

33 BİN 904 KİŞİYE YENİ İŞ KAPISI

Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

13 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlanarak vize alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.

BAKAN VARANK'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık' dedi.

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