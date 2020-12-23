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Bakan Varank paylaştı: Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumu ayrıştıran ve bölen nefret diline, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere, sanatçılara, öğretmenlere, hakim ve savcılara hakaret ettiği bir videoyu paylaşan Varank, "Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli." dedi.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:42
Bakan Varank paylaştı: Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli
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Konuşmalarında sık sık 'ayrımcılık' ve 'kutuplaşma' vurgusu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu bölen nefret dilinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir video paylaşarak 'Faşist kime denir diye sorduklarında bu videoyu izletmeniz yeterli.' dedi.

Bakan Varank, 'Hala faşizmle, ayrımcılık politikalarıyla iktidara geleceğini sanan siyasi anlayış, sanırım bir tek Türkiye'de kaldı.' sözlerini kullandı.



'SİYASET KURUMUNUN MEŞRU ZEMİNİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, 'Hep söylüyoruz, CHP gazeteciye yandaş, sanatçıya yalaka, devletin kurumlarına gayrı meşru, memurlarına çete diyerek, siyaset kurumunun meşru zeminini yok etmeye çalışıyor. Bunun adı Anti siyaset, siyaset yapanlar oy isteyeceği insanlara bunları söyleyemez.' ifadelerini kullandı.


Mahir ÜnalKemal Kılıçdaroğlu

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