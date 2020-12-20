Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek üzere hükümeti acil toplantıya çağırmıştı. Kabine görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Johnson, ülkenin güneyi için alınan bazı tedbirleri duyurdu.



YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI



Johnson, ülkenin güneyindeki bölgelerin 4 kademeye çıkartıldığını belirterek, tedbirlerin sıkılaştırıldığını açıkladı. Johnson bunun, kasım ayında 2. dalganın yaşandığı dönemde uygulanan kısıtlamalar ile eşdeğer olduğunu aktardı. 20 Aralık'tan itibaren geçerli olacak olan önlemler kapsamında, gıda satışı yapmayan tüm mağazaların ve spor salonu gibi yerlerin kapatılması öngörülüyor. Johnson, Noel tatili ile ilgili düzenlemeleri de sıkılaştırdıklarını açıkladı. En katı kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde, halkın Noel'de başka hane halkıyla bir araya gelmesi yasaklandı. Diğer bölgelerde ise yalnızca 25 Aralık'taki Noel gününde en fazla üç hane halkının bir araya gelebileceği açıklandı. Alınan önlemlerin ilk etapta 15 gün geçerli olacağı ve 30 Aralık'ta da gözden geçirileceği belirtildi.



İngiltere Başbakanının verdiği bilgilere göre; Kovid-19'un yeni türü yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabiliyor. Virüsün bulaştırılma katsayısını 0.4 artırıyor. Yeni türde hastalığın daha ağır geçirildiğine dair ise bir bulgu yok.



İNGİLİZ SAĞLIK OTORİTELERİNDEN MUTASYON AÇIKLAMASI



İngiliz Sağlık Otoriteleri ise, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyonun hastalığın daha hızlı yayılmasına neden olmadığını, ölüm oranlarını da artırdığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.



MUTASYON HABERİNİ SAĞLIK BAKANI HANCOCK DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'ndan açıklama yapan, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamış, bu yeni türün aşılarına karşı direnç göstereceğine dair bir kanıt olmadığını söylemişti. Ancak Hancock, yeni mutasyonun çok daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini belirtmişti.