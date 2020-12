Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu!

İzmir'in günlük içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan Aliağa Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı azaldı. Doluluk oranı nisan ayında yüzde 65.17, mayıs ayında yüzde 63.08, haziran ayında yüzde 60.69, temmuz ayında yüzde 56.67, ağustos ayında yüzde 52.78, eylül ayında yüzde 49.45, ekim ayında 47.11, kasım ayında ise 45.36 olarak ölçüldü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemeye göre aktif doluluk oranında azalma olan barajda kullanılabilir su hacmi 65 milyon 38 bin metreküp oldu. Güzelhisar Barajı'nın doluluk oranı 2019 yılının kasım ayına kıyasla yüzde 20.1 azaldı. İzmir'deki barajların güncel su seviyeleri ise şöyle: 'Tahtalı Barajı yüzde 35.49, Balçova Barajı yüzde 15.64, Ürkmez Barajı yüzde 29.61, Gördes Barajı yüzde 4.7, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 12.86.'



SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak gerçekleşmişti.



Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,84, Terkos'ta yüzde 25,36, Sazlıdere'de yüzde 5,49, Alibey'de yüzde 28,99, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 28,11 Darlık'ta yüzde 53,94 olarak kaydedildi.



İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 205,85 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.



İstanbul'da günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor.



DIŞARIDAKİ KAYNAKLARDAN ALINAN SU MİKTARI ARTTI



Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 10 ayında 458 milyon 26 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da günlük yüzde 40'lar seviyesine çıkartıldı.



Barajlardaki doluluk oranı, 1 Aralık tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 53,12, 2012'de yüzde 45,41, 2013'te yüzde 39,85, 2014'te yüzde 45,26, 2015'te yüzde 63,98, 2016'da yüzde 37,01, 2017'de yüzde 54,53, 2018'de yüzde 56,57, 2019'da 35,60, 2020'de ise 24,50 olarak gerçekleşti.



ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığına işaret ederek, 'Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. Son 18 yılda inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik.' ifadelerini kullanmıştı.



Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Erdoğan, ancak her ihtimale karşı vatandaşlardan su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısında bulunmuştu.



BURSA'DA DOLULUK ORANLARI ALARM VERİYOR



Bursa'da son yıllarda yağmur ve kar yağışının az olmasından dolayı barajlardaki doluluk oranları düştü.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıldan bu yana hissedilen kuraklığın Bursa'nın içme suyu rezervlerini olumsuz etkilediği, barajlardaki su miktarının günden güne azaldığı bildirildi.



Meteoroloji verilerine göre Bursa'da son 100 yılın en kurak 5'inci yılının geride kaldığı belirtilen açıklamada, 'Nilüfer Barajı'nda yüzde 5, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 40 seviyesine düşen su miktarı, Bursa'nın bir su krizi ile yüzleşmek zorunda kalabilme ihtimali noktasında alarm veriyor.' ifadesi kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, barajlardaki su seviyesine dikkati çekerek, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet etti.



Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) geçen yıl eylül ayından itibaren derin su kuyuları ile şebekeye takviyede bulunduklarını, kuraklığı çok önceden öngörüp gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:



'İklim değişikliği ve bunun bölgemize yansıyan etkilerini çok yakından takip ederek olumsuz senaryolara karşı geliştirmiş olduğumuz kriz eylem planımız ile Bursa'nın bugüne kadar susuz kalmasını önlemeyi başardık. Ancak beklenen yağışların halen alınamamış olması, pandemi nedeniyle artan su tüketimi ve kuraklığın halen devam etmesi bizleri, vatandaşlarımızın çok da hoşuna gitmeyecek tedbirleri almak zorunda bırakabilir. Dileğimiz bir an önce mevsimsel yağışların başlayarak hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşların hayatını normal akışında sürdürmesini sağlamak.'



Su tasarrufuna dikkat çeken Başkan Aktaş, 'İklim değişikliği ve yağış rejimindeki olumsuz gelişmeler nedeniyle Bursa'nın 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı isale hattı projesi çalışmaları hızlandı. Özellikle önümüzdeki 2 yılda ve aslında genel olarak bundan sonra her zaman suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmak büyük önem taşıyor. Altyapı yatırımları ile su kayıp kaçak oranını yüzde 20'lere kadar indirdik.' değerlendirmesinde bulundu.