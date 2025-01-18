Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluEDİRNE -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 2°C, 10°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ -1°C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -1°C, 7°CParçalı ve az bulutluKONYA -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluSİVAS -4°C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -2°C, 8°CParçalı bulutluDÜZCE 0°C, 11°CParçalı bulutluSİNOP 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 7°C, 10°CÖğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -11°C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS -12°C, -4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -3°C, 6°CParçalı ve az bulutluVAN -7°C, 1°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 1°C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 1°C, 13°CAz bulutluSİİRT 1°C, 10°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 13°CAz bulutlu