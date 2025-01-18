Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 10°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -12°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Az bulutlu