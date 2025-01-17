Peş peşe tepkiler gelmişti: Apple tartışılan özelliği geri çekti

Apple, perşembe günü yayınlanan iOS 18.3 Geliştirici Beta sürümünün bir parçası olarak haber ve eğlence uygulamaları için bildirim özetlerini göstermeyi geçici olarak durdurdu. Apple​ Intelligence destekli özellik, BBC​ gibi kuruluşlardan gelen içerikleri yanlış bir şekilde özetlemesinin ardından eleştirilmişti.9to5Mac'in haberine göre Apple, özellik üzerinde çalışmaya devam ettiği için bildirimleri 'gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle' yeniden etkinleştirecek. Yeni beta sürümünde Apple, bildirim özeti özelliğinin bir beta olduğunu ve 'hatalar içerebileceğini' açıkça belirtecek.Apple, iOS 18.3'te kilit ekranından veya Bildirim Merkezi'nden belirli uygulamalar için bildirimleri 'kaydırarak, 'Seçenekler'e dokunarak ve ardından 'Özetleri Kapat'ı seçerek' devre dışı bırakmanıza izin verecek. Ayrıca şirket, bildirim özetleri ile standart bildirimleri birbirinden ayırmayı kolaylaştırmak için kilit ekranında italik metin kullanacak.Geçtiğimiz ay BBC, şirketin bildirim özeti özelliğinin UnitedHealth saldırganıyla ilgili haberini yanlış özetleyerek, cinayet zanlısı Luigi Mangione'nin kendisini vurduğunu bildirdiğini öne sürmesi üzerine Apple'a çağrıda bulunmuştu. Apple daha sonra 'görüntülenen metnin Apple Intelligence tarafından sağlanan özetleme olduğunu daha da netleştirmek' için bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.