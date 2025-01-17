Apple ve Google, TikTok'u yasaklamak zorunda kalacak

TikTok'un ana şirketi ByteDance, TikTok'u bir ABD şirketine satmadığı için uygulama ABD'de yasaklanıyor.ABD'li yetkililer, TikTok'un kullanıcı verilerini çaldığı ve gençlere Çin propagandası yaptığı endişesini taşıyor.MAĞAZADAN KALDIRMAYANA CEZA VARApple ve Google, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmak zorunda. Aksi takdirde, şirketler yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.Biden yönetimi, TikTok yasağı konusunda herhangi bir adım atmayacağını açıkladı. Bu karar, göreve gelecek olan Trump yönetimine bırakıldı.APPLE VE GOOGLE'A UYARIApple ve Google, TikTok'u uygulama mağazalarından kaldırmamaları halinde kullanıcı başına 5 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor. ByteDance, TikTok'u satmadığı veya ABD Yüksek Mahkemesi yasağı durdurmadığı sürece TikTok, ABD'de yasaklanacak.