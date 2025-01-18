DEM'li belediyeden bu kez şoför kıyımı! Mağdur şoförlerden sert tepki

DEM Partili belediyelerdeki emekçi kıyımları hız kesmeden devam ederken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yine işçi çıkardı. Belediyenin ulaşım hizmetlerinde çalışan 5 şoför daha işten atıldı. Böylece işten atılan şoför sayısı 50'yi bulurken, Dem Partili belediye yönetimi tarafından işe alınan şoför sayısı da 100'ü geçti.İşten atılan şoförler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan Hizmet İş Sendikası çadırına gelerek yaşadıkları adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesi için mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'un açıklamalarına sert tepki gösteren mağdur emekçiler,'Bizi mağdur ettiler. Aşımızdan işimizden ettiler. Kış ortasında ortada bıraktılar. Yetmezmiş gibi bir de iftira atıyorlar. Asıl bankamatikçi ve emekçi hırsızı kendileridir. Vicdansızlığın bu kadarına pes diyoruz ' sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, 7 aydır gece gündüz demeden bu zulme karşı haykırarak işinden edilen emekçilerin sesi olmaya çalıştıklarını söyledi. Kahraman,'Bu insanların tek geçim kaynağını ellerinden aldınız. Hepsinin bakmakla yükümlü olduğu aileleri var. Ekmeğinden etmek bir yana kendinizi kurtarmak adına ahlak ve vicdana sığmayacak iftiralar atıyorsunuz. Bunun size vebali büyük olacak. Hani Kürtlerin hakkını savunmak için mücadele ediyordunuz? Bu insanlar uzaydan mı geldi?Hani derdiniz insan haklarıydı ? Bu insanların hakkını ayaklar altına alırken hangi yüzle hala konuşabiliyorsunuz? Ne yaparsanız yapın gerçekleri ters yüz edemeyeceksiniz. Kral çıplak, mızrak çuvala sığmıyor artık. Biz siyasetçi değiliz, siyaset yapmıyoruz. Tek amacımız mağdur edilen bu kardeşlerimize destek olmak, omuz omuza mücadele etmektir. Sendikamızın hukukçuları hukuki süreçleri titizlikle takip etmeye devam ediyor. Adalet er veya geç tecelli edecektir' diye konuştu.