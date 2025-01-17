Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor
Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyor. Dünyanın en popüler teknoloji firmaları arasında yer alan Apple, bu sürümün iOS tarihindeki en büyük güncelleme olduğunu iddia ediyor.
Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.
İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik:
1- iPhone'da ChatGPT:
Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.Current Time 0:00
2- Görsel Zeka
Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.
3- Görsel Oyun Alanı
Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.
4- Uygulamaları Face ID ile kilitleme
Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.
5- Apple Cash ile Dokunarak Ödeme
Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone'u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.
6- Bir yüzü sansürleyin
Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.