Apple iOS 18.2’yi duyurdu: Tarihin en büyük güncellemesi geliyor

Apple, iOS 18.2 güncellemesini resmen duyurdu. iOS tarihinin en büyük güncellemesi olarak tanıtılan bu sürüm, devrim niteliğindeki 7 yenilikçi özelliğiyle kullanıcı deneyimini farklı boyutlara taşımayı planlıyor. Apple, bu güncellemeyle kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.İşte İOS 18.2 ile gelmesi beklenen 7 özellik:Artık ChatGPT'yi doğrudan Siri ile kullanabilirsiniz! Siri'ye herhangi bir soru sormanız yeterli; o, fotoğraflar veya belgelerle ilgili soruları da yanıtlayabilir.Current Time 0:00Çevrenizdeki her şey hakkında anında bilgi alıp, metni yüksek sesle okuyabilir, telefon numaralarını veya adresleri Rehber'e kaydedebilir, metni kopyalayabilir ve hatta saniyeler içinde bilgileri özetleyebilirsiniz.Fikirlerinizi etkileyici görsellere dönüştürebilirsiniz. Basit talimatlarla temalar, mekanlar ve kostümler seçerek hayal gücünüzden harika görseller oluşturabilirsiniz.Uygulamalarınızı güvende tutmak için belirli uygulamaları kilitleyerek, bunlara sadece sizin erişebilmenizi sağlayabilirsiniz. Face ID'yi kendinizi yapılandırabilirsiniz.Apple Cash göndermek veya almak artık çok kolay hale getiriliyor. İki iPhone'u yaklaştırmanızla ödeme anında basit, hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşiyor.Gizliliği korumak yalnızca birkaç dokunuşla olabiliyor. Fotoğraflardaki yüzleri bulanıklaştırın veya karartın.