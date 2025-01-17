2025 zammı yansıdı: e-Devlet zamlı maaş sorgulama ekranı!

2025 zamları maaşlara yansıdı; 'emekli maaşım ne kadar oldu' sorusu sona erdi.SSK ve Bağkur emekliler maaşlarına Ocak ayında yüzde 15,75 memur emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı.Zamlar kök aylıklara yansıtıldı ve e-Devlet'te erişime açıldı.SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebilecek.1.e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.2.Ardından arama kısmında “Emekli Ödeme Bilgileri” seçeneğini açın.3.“Ek Ödeme Tutarı” kısmını bulun.4.Kök maaş ve toplam ödemeleri öğrenmek için tutarları çarpanlarla hesaplayabilirsiniz.5- Aynı zamanda '4A Emekli Aylık Bilgisi' kategorisinden de zamlı ve kök maaşınızı öğrenebilirsiniz.