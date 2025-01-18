Türkiye'den Şam'a uçuşlar başlıyor! Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, havacılığın küresel ekonomi ve sosyal ilişkilerin can damarı olduğunu belirtti.Havayoluyla insanların artık zamanı da satın aldığını dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu kaydetti. Bu avantajlı konumunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için havacılık alanında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, 2002'den itibaren yürüttükleri hava ulaşım politikalarıyla ve faaliyetleriyle başlattıkları gökyüzü yolculuğunun Türkiye'yi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdiğini vurguladı.Türkiye'deki havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak.' hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya yükselttik.' dedi.Uraloğlu, THY'nin 2024'te yaklaşık 17 saatlik direkt uçuşla Amerika kıtasında Şili'nin başkenti Santiago'ya ya da 18 saatlik uçuşla Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney'e ilk kez sefer düzenlemesinin herkesi gururlandırdığını kaydetti.10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferler başlamasının da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin ilerleyen dönemde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını ifade etti.23 Ocak'ta başlayacak Şam seferlerinin de Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönemin başladığının en büyük göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları söyledi:'BAAS rejiminin devrilmesinin ardından ilk günden itibaren aksiyon alarak yetkili ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanları'na mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Ekiplerimiz gerekli raporlamaları yaptılar. Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz. Türk Hava Yolları da Şam'a bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yapıyor. Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleriyle Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.'Bakan Uraloğlu, THY'nin Afrika ve Asya'da yeni uçuş noktaları üzerinde çalıştığını açıkladı.Türkiye'nin 23 yılın sonunda Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığı ülke sayısının da 81'den 175'e ulaştığını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Havacılık kurallarına uyan dünyada neredeyse bütün ülkelerle anlaşma yaptık. 2024 yılında havacılık sektöründe bakanlık olarak diğer ülke sivil havacılık otoriteleri ve uluslararası havacılık örgütleriyle yakın işbirliğimizi sürdürdük. Yıl içerisinde fiziksel olarak 30 ikili havacılık müzakeresi gerçekleştirerek taşıyıcılarımız için 253 yeni frenkans sefer hakkı elde ettik. Kamboçya, Panama gibi ülkelerle de nokta ve frekans kısıtını kaldırarak tamamen liberal hava ulaşım ilişkisini benimsedik. 2025 yılında da benzer şekilde diğer ülkelerle aktif işbirliğiyle taşıyıcılarımızın haklarını genişletmeye ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Bu kapsamda taşıyıcılarımızın özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi önemli pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir.'Uraloğlu, 20 Ocak'ta Sırbistan, 23 Ocak'ta da Arjantin ile mutabakat zaptı imzalayarak frekans haklarını artırmaya ve taşıyıcılara operasyonel anlamda kolaylıklar sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.Havacılık sektöründe hem yolcuların hem de havayolu taşımacılarının haklarını koruyacak yeni düzenlemelerle yeni dönem başlattıklarını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:'Uçak içerisinde taşkınlık yapıp kabin çalışanlarımıza zorluk çıkaranları, hatta hava araçlarına lazer tutulduğunu gördük. Uçakta tütün ürünlerinin kullanılmasından havalimanlarında güvenlik taramasına direnç gösterenlere, hava araçlarına lazer tutulmasından haberleşme sistemlerine müdahale edenlere kadar havacılıkta güvenliği tehlikeye atan davranışlar için sert cezalar getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını da 2024'te iç hatlarda 95 milyon 293 bin, dış hatlarda ise 134 milyon 694 bin yolcuya hizmet vererek, direkt transit yolcularla 230 milyonun üstüne çıkardık. Bunda THY'nin büyük katkısı vardır.'Toplam yolcu trafiğinin geçen yıl 2023'e göre yüzde 7,5 arttığını söyleyen Uraloğlu, uçak trafiğinde de yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581 rakamına ulaştıklarını bildirdi.İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'yi havacılık alanında uluslararası merkeze dönüştürdüğünü belirten Uraloğlu, 'İstanbul Havalimanı'mızda geçen yıl iç hatlarda 117 bin 764, dış hatlarda 399 bin 521 olmak üzere toplam 517 bin 285 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 milyon 89 bin, dış hatlarda 62 milyon 899 bin olmak üzere yaklaşık 80 milyon yolcuya hizmet verdik. Toplam yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti.' diye konuştu.İstanbul Havalimanı'na Avrupa'da ilk kez uygulanacak 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı sağlayacak 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulamasını 17 Nisan'da hizmete alacaklarını açıklayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:'Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı daha çok uçuş operasyonu gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliğini sürdürmeye devam edecektir. Tüm etapları tamamlandığında 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak İstanbul Havalimanı'mız ile Türk Hava Yolları da dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla başarılı serüvenini sürdürecektir.Aslında THY'nin bugünkü dünyada 1 numara olma iddiasının altında tam başarı hikayesi yatıyor. Cumhuriyet'in gençlik yıllarında, 1933'teki ilk ticari uçuşuyla gökyüzüne adını yazdıran Türk Hava Yolları, 92 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin gururu olmuştur. Neredeyse bir asra dayanan bilgi birikimi, modern altyapısı ve 492 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor. Kıtalararası yolculukların haritasını yeniden çizmek için Avrupa ve Orta Doğu'nun devleriyle, köklü havayolu şirketleriyle gökyüzünde destansı mücadele veriyor. Kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için kıyasıya rekabet ediyor.'THY'nin sadece bir havayolu operasyonu yapan şirket olmadığına, aynı zamanda Türkiye'ye çok ciddi döviz kazandırarak cari açığın da azalmasını sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, bu faaliyetlerle ülkenin net karının 8,5 milyar dolar olduğunu söyledi.THY'nin daha çok kapasiteyle daha çok noktaya uçmaya devam edeceğine inandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 'THY, bugün havayolu sektöründe küresel dünya markası olmuşsa, bu gurur tablosunda elbette en büyük paylardan biri bizlere bir cihan devletine sahip olduğumuz bilincini yeniden hatırlatan sayın Cumhurbaşkanımız'ındır. Tüm iştirakleriyle yaklaşık 94 bin kişilik büyük THY ailesinin mensupları da bu başarıda takdiri ziyadesiyle hak eden, esas emektarlardır. THY'nin başarıları, sadece bir şirketin zaferi değil, ülkemizin gurur kaynağıdır. 23 yıl önce THY'nin küresel marka ve dünya çapında oyuncu olması bir hayaldi. Hayal olarak başlayan bu yolculuk, bugün tüm dünyada tanınan küresel markaya ulaştı.' ifadelerini kullandı.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da THY'nin halkın havayolu olduğunu, Amerika'daki 15'inci uçuş noktası olan Minneapolis'e nisan ya da mayısta uçuşları açacaklarını kaydetti.