Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-35' operasyonu
23 ilde 2 haftadır FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-35' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı, 33’ü tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmiyor. 23 ilde 2 haftadır jandarma tarafından sürdürülen 'Kıskaç-35' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
"FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Bakan Yerlikaya, operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
-FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
-Terör örgütüne finans sağlamak ve
-Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.
Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."