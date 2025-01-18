Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-35' operasyonu

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmiyor. 23 ilde 2 haftadır jandarma tarafından sürdürülen 'Kıskaç-35' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" diyen Bakan Yerlikaya, operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİYerlikaya, şu ifadelere yer verdi:"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;-FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,-Terör örgütüne finans sağlamak ve-Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."