Beklenen açıklama geldi! Gazze'de ateşkesin saati açıklandı

İsrail, tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen durmuyor.İsrail ordusu, Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirmiş durumda.46 binden fazla masumun Gazze'de ölmesine neden olan İsrail, ateşkes noktasında anlaşmaya vardı.İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin pazar sabahı 9.30'da yürürlüğe gireceği aktarıldı.İsrail basınına göre ilk takasın, Pazar saat 16.00'da başlaması bekleniyor.Ateşkes, her biri altı hafta yani 42 gün sürecek üç aşamadan oluşuyor.Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı.Bu süreçte bazı esirlerin durumu, İsrailli esirlerin durumuna bağlı olarak netlik kazanacak.İsrail Güvenlik Kabinesi, tam kabine toplantısı öncesinde Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti.Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak toplandı.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı.Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.İsrail hükümeti, Hamas ile uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabine tarafından onaylandığını açıkladı.