İsrail savaş kabinesi ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor.Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail, geçtiğimiz günlerde ateşkes masasına oturmayı kabul etti.İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.İsrail Başbakanlığı, Binyamin Netanyahu'ya bilgi verildiğini duyurdu.Netanyahu, kabinesine oylama için bugün toplanma talimatı verdi.Kabinenin oylama için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı.Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, “Güvenlik Kabinesi ve Hükümet tarafından onaylanması ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde rehinelerin serbest bırakılması, rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği plan çerçevesine göre uygulanacaktır.” ifadelerini kullandı.Hamas'tan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, 'Sorunlar çözüldü.' mesajı verildi.İsrail kabinesi ateşkesi görüşürken Hamas, 'Sorun çözüldü.' dediOylamayı tamamlayan kabinenin ateşkesi ve esir takasını onayladığı açıklandı.Anlaşmayı uygulamaya koymak için hükümet onayı bekleniyor.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karar ile ilgili açıklamasında, “İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır” dedi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son dakika yeni taleplerde bulunduğunu öne sürerek dünkü toplantıyı ertelemişti.Hamas, Netanyahu'nun iddiasını yalanlayarak, 'Biz önceki gün imzalanan anlaşmaya sadık kaldık.' açıklamasında bulundu.Ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığına dair açıklamaların ardından Arap medyası, anlaşmanın iddia edilen hükümlerini yayınladı.Anlaşmanın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki mültecilerin kuzeye geri gönderilmesinin Katar ve Mısır tarafından denetlenmesini içereceği ve eş zamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Netzarim koridorundan çekilmesinin aşamalı olarak tamamlanacağı belirtiliyor.Hamas, arabulucuların, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ne zaman çekileceğini bir takvime dayanarak belirlemesini talep etti.Anlaşmanın ilk etabı 42 gün sürecek ve anlaşmanın uygulanmasına imzalanmasından 2-3 gün sonra başlanacak.İsrail Savunma Kuvvetleri, Netzarim koridorundan ve yerleşim bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden sınırdan yaklaşık 700 metre uzağa kadar çekilecek, ancak belirtilen beş bölgede bu mesafe 400 metre olacak.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Philadelphia koridorundaki varlığını azaltacağı ve ardından ilk 50 gün içerisinde tamamen çekileceği bildiriliyor.İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ederken, anlaşmanın ilk aşamasında arabulucuların gözetiminde insani yardıma ilişkin bir protokol yer alacak. İsrail'in yardımların geçişine hemen başlamak için hazırlıklara başlaması bekleniyor.İsrail, Hamas esaretindeki tüm kadınları, hem sivilleri hem de askerleri serbest bıraktıktan sonra geçişi sivillere açacak. Refah Sınır Kapısı'nın sivillere yeniden açılmasının ardından tüm yaralı ve hasta Filistinli sivillerin buradan geçişine izin verilecek.Hamas'ın her gün 50 yaralı çalışanı Mısır hastanelerine transfer etmesine izin verilecek. Ancak her çalışan, hem İsrail hem de Mısır'ın onayına tabi olacak. Sınır kapısı, İsrail ve Mısır tarafından ortak işletilmeye devam edecek.İsrail, silahsız mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine yürüyerek dönmelerine izin vermeye başlayacak; ancak ilk hafta içinde aramalar yapılacak. İlk haftanın ardından, silahsız mültecilerin kıyıdaki Al-Rashid Caddesi üzerinden arama yapılmadan Kuzeye dönmelerine izin verilecek. İki hafta sonra, merkezi Salah al-Din yolu üzerinden dönmelerine izin verilecek.İlk haftanın ardından mültecilerin, İsrail ile koordinasyon halinde arabulucuların belirleyeceği özel bir şirket tarafından denetlenecek araçlarla kuzeye dönmelerine izin verilecek.Katar Başbakanı, 33 rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı: İlk olarak kadınlar ve çocuklar, ardından kadın askerler, daha sonra 50 yaş üstü erkekler ve 'insani vaka' olarak tanımlanan genç erkekler. Karşılığında İsrail, yaklaşık 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan yaklaşık 2 bin hükümlü teröristi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail, 7 Ekim'den sonra yakalanan yaklaşık bin teröristi serbest bırakacak. 110 müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristin serbest bırakılması karşılığında 9 hasta veya yaralı rehine serbest bırakılacak.İsrail, tamamı 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan ve hiçbiri 7 Ekim'de doğrudan yer almayan 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacak. The Jerusalem Post'un daha önce bildirdiği gibi, anlaşma kapsamında7 Ekim'de yer alan hiçbir terörist serbest bırakılmayacak. 50 yaş üstü yaşlı rehineler, her yaşlı rehine başına 27 müebbet hapis cezası alan mahkum ve 31 diğer mahkum olmak üzere serbest bırakılıyor.2014'ten beri tutuklu olan Avera Mengistu ve 2015'ten beri tutuklu olan Hisham al-Sayed, kişi başına 30 tutuklu ve 47 ek tutuklu olmak üzere serbest bırakılacak. Her ikisi de uzun süredir devam eden ruh sağlığı sorunları yaşarken Gazze Şeridi'ne girdi ve bu durum onların refahı konusunda endişelere yol açtı. Arabulucular, tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak amacıyla ateşkes ilanını destekleyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarma sözü verdi.İsrail merkezli Jarusalem Post'un haberine göre, 19 Ocak Pazar günü uygulamaya konması beklenen ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması beklenen 33 İsrailli rehinenin isimleri şöyle;Liri Albag, Itzhak Elgarat, Karina Ariev, Ohad Ben Ami, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Kfir Bibas, Shiri Bibas, Agam Berger, Gönen Romi, Daniella Gilboa, Emily Damari, Sagui Dekel Chen, Iair Horn, Omer Wenkert Alexandre Sasha Troufanov, Arbel Yehoud, Ohad Yahalomi, Eliya Cohen veya Levy, Naama Levy, Oded Lifshitz, Gadi Moshe Mozes, Avraham (Avera) Mengisto, Shlomo Mantzur, Keith Samuel Sigal, Tsachi Idan, Ofer Kalderon, Tal Shoham, Doron Steinbrecher, Omer Shem Tov, Hisham Al-Sayed, Eli Sharabi.