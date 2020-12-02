USD (Alış - Satış) : 7,84 - 7,86 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,40

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına cevap verdi.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:22
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

CHP'deki taciz ve tecavüz rezilliklerini örtmek için gündemi değiştirmeye çalışan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalanlarla kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV, yalan haberlere sarıldı. Oda TV, DEAŞ tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlemeye çalıştığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu iddiaları yalanlarken, Süleyman Soylu'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Uğur Dündar, İmamoğlu'na suikast ihbarıyla ilgili Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Soylu, zaman zaman siyasi kişiliklere veya devlette kilit noktalarda görev yapanlarla ilgili olarak istihbari bilgilerin kendilerine ulaştığını belirtti.

Soylu, “Bu ya açık istihbarat kaynaklarından elde edilir ya da terör örgütlerinin veya bu eylemleri yapacak grupların teknik takipleri sırasında elde edilir veya operasyonlardan sonra yapılan sorgulamalarda buna benzer duyumlar alınır ve bu istihbaratlar titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir. Ve gerekirse o kişiyi koruyan koruma polislerine bildirilir, Koruma Şube Müdürlükleri ve istihbarat birimlerimiz tarafından. Ve onların daha dikkatli olmaları konusunda bazı bilgiler paylaşılır. Gerekirse bu ekipler takviye edilir” ifadelerini kullandı.

“Tabii bu arada derecelendirilmeye göre operasyonlar yapılır ve böylece bu girişimler tesirsiz hale getirilir ve böyle bir tehlike bertaraf edilir” diyen Bakan Soylu, yapılan operasyonların açıklanmadığını söyledi.

Uğur Dündar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı