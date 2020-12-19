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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül patlamanın yaşandığı Gaziantep'te!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Bakan Koca, incelemerin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılması gereken her neyse yapacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun." dedi.

Güncel / 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül patlamanın yaşandığı Gaziantep'te!

Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. İki bakan, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılması gereken her neyse yapacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun.' dedi.

Bakan Koca, 'Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.' ifadelerini kullandı.



9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi.

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