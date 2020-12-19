Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı



Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 19 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu... 19 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ TEST SAYISI: 173.132 VAKA SAYISI: 22.195 HASTA SAYISI: 4.002 VEFAT SAYISI: 241 İYİLEŞEN SAYISI: 25.516 TOPLAM VAKA SAYISI: 2.004.285 TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.779.068

SAĞLIK BAKANI KOCA: SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir