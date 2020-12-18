Günün koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 18 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



246 CAN KAYBI, 26 BİN 410 YENİ VAKA



Türkiye'de dün 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 17 bin 610, hasta sayısı 4 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu. 31 bin 945 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.



BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI:



Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.

