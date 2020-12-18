Bakan Koca asılsız iddialara son noktayı koydu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.