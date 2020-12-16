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Teröristlerin cenazesine gideceğiz diyen HDP'linin çocukları lüks içinde!

Teröristlerin cenazesine katılacağını söyleyen HDP'li vekil Meral Danış Beştaş'ın çocuklarının sosyal medyada lüks içinde fotoğrafları yine gündeme geldi.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:25
Teröristlerin cenazesine gideceğiz diyen HDP'linin çocukları lüks içinde!

Terörist cenazesine gitmeleriyle eleştirilen vekillere yönelik açıklama yapan HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, askerin de, dağa gidenin de cenazesine gideceklerini söylemişti.

2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında bir araya gelen TBMM Genel Kurulu'nda terörist cenazesi gerginliği yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kürsüde terörist cenazelerine gitmeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

AK Parti iktidarında ülkenin yarıdan fazlasının terörist ilan edildiğini iddia eden HDP'li vekil, öldükten sonra ölenin hükmünün kalktığına inandıklarının altını çizmişti.

DAĞA GİDENİN DE CENAZESİNE GİDECEĞİZ!

Ölen terörist olsa da cenazeye gideceklerine vurgu yapan Beştaş, 'Şimdi biz bu kürsüden defalarca öyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını vegeride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun, asker, polis, dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun...' demişti.







ÇOCUKLARI YURTDIŞINDA LÜKS İÇİNDE FOTOĞRAFLAR ÇEKİNİYORLAR!

Teröristler için demagoji yapan HDP'li vekilin çocuklarının sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Skandal açıklamalarda bulunan vekilin çocuklarının yurtdışında lüks içinde fotoğraflar atmaları büyük tepki topladı. Paylaşımlar 'Millet açken, terörist cenazelerine giderim diyen vekilin çocukları bu milletin parasıyla lüks içinde yaşıyor' ifadelerine neden oldu. 

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