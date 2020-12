Kriz tellalları üzülecek! 4,5 milyar dolar fazla verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TBMM Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapramında konuşma gerçekleştirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı olarak "2021 yılını su ve sulamada hamle yılı" olarak kurguladıklarını belirten Pakdemirli, "Göreve geldiğim günden bu yana her zeminde ifade ettiğim gibi; Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse; o devlet için tarımsal üretim de o nispette öneme sahiptir. Yaşadığımız Pandemi süreci de bizi haklı çıkarmıştır." İfadelerini kullandı.



Son 18 yılda alınan tedbir ve önlemler sayesinde Türkiye'nin pandemi sürecinde gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Pakdemirli, aldıkları tedbirleri şöyle açıkladı:



"Gıda arz güvenliğimizde, milletimizin temel gıda maddelerinin temininde sorunumuz olmadı. Bu kapsamda Bakanlık olarak; Gıda ihtiyacını karşılayacak ürün stokları kontrol edilerek, fiyat artışlarının olmaması için takiplerimiz devam etmiştir. 2020 Aralık itibariyle 19,9 Milyar Lira destek ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir. Çiftçilerimizi ve mevsimlik tarım işçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tuttuk. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-devlet üzerinden yapılmasına imkan sağladık. Gübre, tohum, ilaç, yem vb. tarımsal girdilerin üretim, erişim ve dağıtımı kesintisiz devam etti. Tarım takvimini de dikkate alarak ilave yazlık ekim yapmaya uygun 24 ilimizde, %75 hibe tohum temini ile "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'ni" başlattık. "Milli Emlak Genel Tebliğinde" gerekli düzenlemeleri yaparak, atıl hazine arazilerinin etkin bir şekilde tarımsal üretimde kullanılmasını sağladık. Hububat, baklagil, fındık, kuru kayısı, çeltik ve yaş çay alım fiyatlarını hasat öncesinde açıkladık. Çiğ Süt Prim Desteğini ilk altı ay için 15 kuruşa kadar artırdık, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için ise desteği 40 kuruş olarak verdik. Ekim, Kasım, Aralık desteğini 30 kuruş olarak vereceğiz. Çiğ süt tavsiye fiyatı 2 Lira 80 Kuruş ve 30 Kuruş destek ile 3 Lira 10 Kuruş olarak açıkladık. Ekmeğin hazır ambalajlı veya ambalaj içerisinde vatandaşa ulaştırılmasını zorunlu hale getirdik. Zirai kredilerin anapara ve faiz tutarlarını 6 ay süreyle faizsiz olarak erteledik."



"TARIM SEKTÖRÜ SON 17 YILIN 14'ÜNDE BÜYÜDÜ"



Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün uygulanan doğru ve akılcı politikalarla 17 yılın 14'ünde büyüme göstererek ortalama %2,8 büyüdüğünü ve bugün önemli birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığına anlatan Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ile 2018 yılını %2,1 ve 2019 yılını ise % 3,7 büyüyerek tamamladığını söyledi.



Sektörün 2020 yılının ilk dokuz ayında ise ortalama %5,3 büyüme kaydettiğini anlatan Pakdemirli, gayrisafi hasılanın son iki yılda %47 artışla 277,5 milyar liraya çıkardıklarını, belirtti.



"TARIMDA NET İHRACATÇI BİR ÜLKEYİZ"



Türkiye'nin 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider, dünyada ilk on arasında yer aldığını hatırlatan Pakdemirli, "Ülkemiz tarımda net ihracatçı bir ülke konumundadır. 18 Milyar Dolarlık tarımsal ihracatla, 5,3 Milyar Dolarlık dış ticaret fazlamız bunun ispatıdır. Son 2,5 yılda %6,5 artışla 50,7 Milyar Dolar ihracatımız olurken, dış ticaret fazlamız ise 14,6 Milyar Dolar olmuştur. 2020 yılı ilk on ayında ise Covid-19 salgınına rağmen, 15,1 Milyar Dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 4,5 Milyar Dolar dış ticaret fazlası verdik." değerlendirmesinde bulundu.



"MAZOT MALİYETİNİN YÜZDE 50'SİNİ KARŞILIYORUZ"



2020 yılı üretim sezonunda tarımsal destekleme uygulamalarında, gübre desteği başta olmak üzere bazı desteklerde birim destek miktarlarını artırdık, bazı konularda ise yeni destekleri devreye aldıklarını belirten Pakdemirli, mazot maliyetinin % 50'sini karşılamaya devam ettiklerini, kütlü pamuk prim desteğini %37,5 artışla kg başına 1 Lira 10 Kuruş yaptıklarını, yağlık Ayçiçeği prim desteğini, kg başına %25 artışla, 50 Kuruşa çıkardıklarını, sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında anaç vasfı kazanmış dişi kuzularına ilave 100 Lira destek ödemeye başladıklarını söyledi.



Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık rekor artış sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, reel rakamlarla toplam 311 Milyar Lira hibe destek ödemesi yaptıklarını dile getirdi.



"2021 YILINDA ÇİFTÇİLERİMİZE 24 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPACAĞIZ"



Bakan Pakdemirli, son iki yılda destekleri, %52 artışla, 22 Milyar Liraya çıkardıklarını ve 2018-2020 Aralık itibariyle toplamda 51,6 Milyar Lira destek ödemesi yaptıklarını söyledi.



Pakdemirli, 2021 yılında ise 22 Milyar Lira ve 2 Milyar Lira ilave yedek ödenekle birlikte üreticilere toplam 24 Milyar Lira tarımsal destek sağlayacaklarını bildirdi.

Hayvancılık desteği kapsamında, 2020 Aralık itibariyle 7,4 milyar lira ödeme yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Hayvancılığa 2003-2020 döneminde Aralık itibariyle, günümüz rakamlarıyla toplam 74 Milyar Lira ödedik. Böylelikle hayvancılık desteklerinde de 60 kat artış sağlamış olduk. Su ürünleri yetiştiriciliğine bugüne kadar 1,6 Milyar Lira destek ödemesi yaptık." Dedi.



"TARSİM KAPSAMINDA 6,9 MİLYAR LİRALIK HASAR TAZMİNATI ÖDENDİ"



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında; Bugüne kadar 12 bin projeye reel olarak, 10 Milyar Lira hibe desteği ile 100 bin istihdam sağladıklarını anlatan Pakdemirli, TARSİM kapsamında ise toplam 282 Milyar Lira değerinde tarımsal varlığın sigorta altına alındığını ve 6,9 Milyar Lira hasar tazminatı ödendiğini söyledi.



15 yıl aradan sonra geçen yıl Tarım Orman Şûrası'nı yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, bu kapsamda hazırladıkları 38 maddelik eylem planını kamuoyuyla paylaştıklarını ve 2021 yılında hayata geçirilecek eylem planları ile ilgili 23 Aralık'ta bir toplantı yapacaklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, Şura kapsamında Dijital Tarım Pazarı, Dijital Tarım Orman Akademisi, Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık ve Tarımın Geleceği Geleceğin Tarımı gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığını dijitalleşme yılı olarak kurguladıklarını anlatan Pakdemirli, bu kapsamda da akıllı küpe, elektrikli traktör, e-tarım portalı, orman yangınlarında İHA kullanımı gibi uygulamaları da hayata geçirdiklerini söyledi.



"BİTKİSEL ÜRETİM MİKTARINI 124 MİLYON TONA ÇIKARDIK"



2002 yılında 97 milyon ton olan bitkisel üretim miktarını 2019 yılında 115 milyon tona, 2020 yılında ise 124 milyon tona çıkardıklarını dile getiren Pakdemirli, bu dönemde tohumluk üretimini 8 kat artışla, 1 milyon 143 bin tona ulaştırdıklarını belirtti.

Tütün mamullerinde en az %30 oranında yerli tütünlerin kullanımını zorunlu hale getirdiklerini kaydeden Pakdemirli, 316 büyük ovayı da koruma altına aldıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, son iki yılda, büyükbaş hayvan varlığının % 8 artışla 18,6 milyona, küçükbaş hayvan varlığının ise % 20 artışla 55,1 milyona çıkardıklarına işaret etti.



Son iki yılda süt üretiminin % 11, kırmızı et üretiminin % 7 arttığına dikkati çeken Pakdemirli, su ürünleri üretiminin de %33 artışla 837 bin tona yükseldiğini dile getirdi.

Suyun gücünü milletle buluşturmaya devam ettiklerini anlatan Pakdemirli, sulamaya açılan alanlar ve toplulaştırma çalışmaları sayesinde çiftçilere yıllık 20,1 milyar lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirti.

Bakan Pakdemirli, son 2,5 yılda; 72 baraj ve 80 gölet, 225 sulama tesisi, 45 HES, 46 İçme suyu, 5 Atık su ve 400 Taşkın Koruma Tesisi ile 100 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesi olmak üzere toplam 973 tesisin bitirildiğini söyledi.



"GIDA DENETİMLERİ PANDEMİDE DE ARALIKSIZ DEVAM ETTİ"



Tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, "2019-2020 yılları arasında toplam 2,4 Milyon gıda denetimi yapılmış olup, Pandemi sürecinde de kontrolleri artırdık. Sağlıksız gıda üreten, gıdada taklit veya tağşiş yapan gıda firmaları kamuoyuna ifşa ediyoruz. 2012 – 2020 Aralık arasında değişik dönemlerde; 26 kez kamuoyuna açıklama yapılmıştır. 2020 yılında 5 kez taklit-tağşiş yapan firmalar kamuoyuna duyurulmuştur. İnsan sağlığını tehlikeye sokan gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan firmaların cezalarının arttırılması ile ilgili düzenleme Gazi Meclisten geçmiştir." diye konuştu.



"GELECEĞE NEFES DÜNYAYA NEFES OLDU"



Doğayı ve doğalı yaşatan bir anlayışla son 18 yılda yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yaparak, 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Pakdemirli, "Ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer alıyor. 20,8 Milyon hektar olan orman alanımızı, 22,7 milyon hektara çıkardık. 2020 yılı sonu itibari ile orman varlığımızın 22,9 milyon hektar olacaktır. 11 Kasım 2019 Saat 11.11'de 81 ilimizde, genç yaşlı el ele, aynı anda; 13,8 milyon fidanı daha yeşil bir Türkiye için toprakla buluşturduk. Bu yıl "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA NEFES" Çağrısı ile ülke genelinde binden fazla noktanın yanında 28 ülke ile aynı anda fidan diktik. 11 Kasım 2020 de Ülke genelinde 5 bin 230 hektar alanda, 4,5 milyon fidan dikilmiştir." dedi.





"ORMAN YANGINLARINA İLK MÜDAHALE SÜRESİNİ 12 DAKİKAYA İNDİRDİK"



Ormanların milli bir emanet olduğunu söyleyen Pakdemirli, yangınla mücadelede 2003 yılında 40 dakika olan ilk müdahale süresini 12 dakikaya indirdiklerini belirterek, "2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde; 27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı, 6 idari helikopter olmak üzere toplam 2 bin 597 adet taşıt kullanıyoruz. Buradan bir kez daha orman yangınlarıyla mücadelede, bölgemizde lider Ülke konumunda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangılarıyla mücadele için İHA'ları kullanmaya başladık. Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-CELL Haberleşme Sistemini kurduk. Navigasyon Takip Sistemi Dijital Sistemi sayesinde, yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden on-line takibi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Tarımsal Ar-Ge kapsamında yaptıkları çalışmalara da değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Yerli ve milli teknolojiler için çalışıyoruz. İlk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 BG gücünde, (4x4) manevra ve dümenleme kabiliyeti sınıfındaki traktörlere göre iyileştirilmiş Milli Elektrikli Traktörden 20 adet üretime geçilmiştir. Ayrıca 65 BG gücündeki Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme Projesi çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımız ve Üniversite işbirliği çerçevesinde geliştirilecek olan otonom ilaçlama robotu ile değişken oranlı ilaç uygulama projesi çalışmaları devam etmektedir. Akıllı küpe uygulamasında 20 bin hayvanda deneme çalışmasına başlanılmış olup, olumlu sonuçlandığında bütün hayvan varlığına uygulanacaktır."



2021 HEDEFLERİ



Bakan Pakdemirli, bakanlığının 2021 hedeflerini şu şekilde açıkladı:



"2,5 milyon dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projeleri yapacağız. Kırsal kalkınma kapsamında %50 hibe desteği, özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine olmak üzere 1,3 Milyar Lira vereceğiz. Kırsal alanda Uzman Eller Projesini ülke genelinde uygulamaya koyacağız ve 200 Milyon Lira hibe vereceğiz. Lisanslı depoculuk kapsamında ise 170 Milyon Lira hibe desteği ödemesi yapacağız. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde 2021 yılında 450 bin ton, 2023 yılı hedefimiz ise yıllık 600 bin ton üretim ve 2 Milyar Dolar ihracat. Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz olan 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak. 2023 yılına kadar orman alanlarını genişleterek ülke yüzölçümünün %30'u olan 23,4 milyon hektara çıkarmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 2021 yılında insansız hava araçlarının sayısını 4'e çıkartacağız. Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri olarak 100 bin hektar alanda çalışma gerçekleştireceğiz. 2021 yılında 270 milyon adet fidan üretilecektir. Toprak muhafaza çalışması programı 2021 hedefimiz 17 bin 200 hektardır. 2021 yılında odun ürünleri üretimi 32 milyon metreküp olarak hedeflenmiştir. 2021 yılında odun dışı üretimini 925 bin tona çıkararak 2021 yılında 1,6 Milyar Dolara, 2023 yılında da ihracatımızı 2 Milyar Doların üzerine çıkaracağız. 2021 yılında ORKÖY kredi ve hibe destek tutarı 300 Milyon Lira olacaktır. 2023 yılı için erozyonla taşınan toprak miktarını 130 milyon ton/yıl'a indirmeyi hedefliyoruz. 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere toplam 90 adet depolama tesisi daha bitirerek depolama sayısını 1 bin 617'ye, kapasitesini ise 180 milyar metreküpe ulaştıracağız, 92 sulama tesisini bitirerek sulama tesis sayısını 3 bin 313 ve sulamaya açılan alanı 6.9 milyon hektara çıkaracağız, toplulaştırmada 44 daha projeyi bitirerek 307, tescil edilecek alanı 1.3 milyon hektar artırarak 6 milyon hektara ulaştıracağız, İçme suyu ve atık suda 15 daha tesis bitirerek tesis sayısını 382, temin edilecek içme suyu miktarını yıllık 4.8 milyar metreküpe çıkarmak, 137 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek tesis sayısını 10 bin 244 adede çıkarmak olacaktır."



"2021 BÜTÇESİ 51,5 MİLYAR LİRA"



Bakanlığının 2021 yılı bütçe teklifinin, 9 Program, 16 Alt Program ve 41 Faaliyetten oluştuğunu dile getiren Pakdemirli, 2021 bütçesinin bir önceki yıla göre %27,8 artışla 51,5 Milyar Lira olduğunu da sözlerine ekledi.